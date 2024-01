La UOC impulsa vuit projectes emprenedors al 4 Years From Now

Resolució de conflictes

BCN RESOL ODR SOLUTIONS és una empresa que ha desenvolupat dues solucions TIC per a detectar, gestionar i documentar els conflictes que poden sorgir en els centres educatius (B-resol) i en l’entorn empresarial (Co-resol). La UOC va invertir en aquesta start-up com a mostra de la seva aposta per companyies innovadores que enforteixin els lligams entre l’empresa, el coneixement i la societat. «Per a nosaltres, participar en el 4YFN amb la UOC no és només compartir un espai físic, sinó una mostra més de les sinergies engegades des que es va dur a terme la inversió de la Universitat en la start-up», indica Josep Fígols, CEO d’aquesta empresa emergent. La seva app B-resol ha rebut recentment el premi a la mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Realitat augmentada i virtual per a l’educació, la cultura, la salut i el turisme

Immersium Studio és una spin-off de la UOC especialitzada en les anomenades tecnologies immersives —realitat virtual, realitat augmentada i realitat mixta— i la seva aplicació en l’educació, la cultura, la salut i el turisme. Centrada en el desenvolupament i l’explotació d’una plataforma d’aprenentatge immersiu basat en competències adreçada a estudiants i docents, desenvolupa experiències immersives d’aprenentatge: des de vídeos en 360° i entorns digitals fins a laboratoris de realitat augmentada. La UOC aposta per Immersium Studio per mitjà del seu vehicle d’inversió i gaudeix del cofinançament d’ENISA , del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. «Anar conjuntament amb la UOC al 4YFN ens facilita l’accés a recursos i ens proporciona una visibilitat extra més enllà de la nostra pròpia com a empresa», apunta Luis Villarejo, responsable d’Immersium Studio.

Desenvolupament del pensament crític

Minushu és una start-up, finançada per la UOC amb Invergy i també per ENISA, dedicada a crear experiències serialitzades amb realitat augmentada i virtual a fi d’acostar l’actualitat internacional al públic infantil d’una manera entretinguda. L’empresa ha desenvolupat Nushu per acostar temes globals als nens fent servir una sèrie d’aventures en còmic i realitat augmentada. Es tracta d’una iniciativa protagonitzada per un extraterrestre que capta senyals dels informatius i contrasta la informació amb humans d’entre 8 i 12 anys. L’objectiu és implicar la canalla per buscar i divulgar informació i impulsar-ne, així, el pensament crític. Per a Minushu, participar amb la UOC en el 4YFN «és important per la seva rellevància i per les persones interessades en iniciatives innovadores que hi assisteixen», reflexiona Eva Domínguez, impulsora d’aquest projecte. «Un dels reptes principals per a una start-up és donar-se a conèixer. Anar amb la UOC ens dona suport i visibilitat. Tampoc no hi podríem ser sense l’esforç inversor de la Universitat», afegeix.

Videojocs personalitzats

Monstrid Pathmaker és el primer videojoc en 2D del gènere plataformes en què, a diferència d’altres productes similars, el sistema controla el personatge amb intel·ligència artificial, mentre que el jugador s’encarrega de crear les plataformes i l’escenari que el guiaran fins a superar els nivells. Una proposta innovadora per a un gènere tan consolidat. «Des de Kendaigames he promocionat en solitari el videojoc al Barcelona Games World. L’experiència va ser molt positiva, però crec que el 4YFN amb la UOC és l’oportunitat de tenir contacte amb inversors i d’augmentar les opcions d’èxit», explica Josep Matamoros, el seu impulsor, postgraduat en Disseny i Programació d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils i màster en Disseny i Desenvolupament de Videojocs a la UOC.

Monitorar tecnologia de les empreses

Muutech és una start-up que ajuda a reduir els temps d’aturada de línia i degradacions del servei a les empreses gràcies a la predicció i la reducció del temps de resposta davant errors i el monitoratge complet de tots els elements del servei del negoci, siguin informàtics o de producció. L’empresa proporciona les eines tecnològiques, la formació i l’enginyeria necessàries per a oferir un servei complet, de manera que evita a les companyies el cost de contractar personal específic i aconsegueix un estalvi significatiu, atès que redueix el temps d’aturada en els seus serveis. «La participació en el 4YFN és una gran oportunitat de guanyar visibilitat, de promoció, de fer networking i d’explorar les tendències i tecnologies en sectors similars», apunta Óscar González, CMO de Muutech. «Assistir al 4YFN amb la UOC ens dona confiança i seguretat davant de clients ipartners potencials, ja que rebem el suport d’una entitat de la talla de la Universitat», afegeix. Muutech, amb seu a Vigo, és finalista del premi per a start-ups de Galícia, Laconnetwork.

Superar dificultats per a aprendre a llegir

Jo també llegeixo és una aplicació que facilita l’aprenentatge de la lectura a nens amb síndrome de Down, autisme i altres tipus de discapacitat intel·lectual. Està dissenyada pensant en les seves necessitats, a fi de potenciar al màxim les seves capacitats. L’objectiu de l’aplicació és aprendre a llegir a diferents ritmes, gaudint del procés d’aprenentatge en un entorn lúdic i interactiu. Un projecte emprenedor impulsat per Gemma Fàbregas, màster en Aplicacions Multimèdia: Disseny i Desenvolupament de Smartcontent de la UOC, i Marie-Anne Aimée. «El 4YFN és un escenari ideal per a contactar amb inversors, partners o col·laboradors, a més d’un aparador excel·lent per a una empresa d’alt impacte social com la nostra. Ser a l’estand de la UOC suposa un plus de visibilitat i de confiança per al nostre projecte», detalla Fàbregas. L’aplicació Jo també llegeixo ha engegat unacampanya de crowdfunding amb el suport de la UOC a fi que es pugui desenvolupar.

Connectar periodistes i experts

YouCheck ajuda els periodistes a trobar fonts expertes i, els experts, a guanyar visibilitat als mitjans. Aquesta start-up ofereix solucions per a optimitzar la tasca periodística i potenciar l’impacte dels experts, i ajudar així a millorar la qualitat de la informació. Un dels seus impulsors és Lorenzo Marini, postgraduat en Periodisme Digital a la UOC. «El 4YFN és una immersió intensiva en l’ecosistema start-up, un esdeveniment ple d’activitats interessants en què pots conèixer inversors i emprenedors, com també connectar amb periodistes amb qui poder establir aliances estratègiques», opina Marini. «La UOC és clau per a accedir a aquesta oportunitat i teixir una xarxa de networking i negoci», puntualitza.

El 4YFN en xifres

Més de 20.000 assistents en l’edició del 2018 confirmen la referència internacional de la fira de start-ups del Mobile World Congress. El 4YFN acollirà més de 600 start-ups a la fira de plaça d’Espanya, a Barcelona, en un espai de 18.000 metres quadrats on el protagonisme del networking serà compartit amb la presència de gairebé 300 ponents i la celebració de fins a 40 tallers.

La participació de la Universitat Oberta de Catalunya en el 4YFN s’emmarca en el Pla estratègic de la unitat de Valorització i Transferència de la UOC (PETER) per a impulsar la seva transferència de coneixement i col·laborar amb la seva comunitat i l’entorn socioecònomic. El Pla està finançat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).