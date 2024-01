Els Z, els més preocupats per la privacitat

Tanmateix, les noves generacions obren nous camins en la relació amb internet i l’exposició pública. Segons un estudi de l’Institut d’Internet de la Universitat d’Oxford, els joves estan més preocupats per la privacitat que els usuaris més grans. Gairebé el 95% dels nois entre 14 i 17 anys revisen el que comparteixen de la seva vida social i amb qui. «És normal que les generacions més joves posin més èmfasi en la desconfiança envers la relació de la seva informació amb internet. Les generacions dels 80 i els 90 van créixer sota la ideologia de la cultura hacker (i amb la ingenuïtat que seria aplicable a les posteriors transformacions d’internet); en canvi, la generació dels 2000 (post-Google) ho han fet sota la ideologia del big data», afirma Puig.

Un estudi de Kantar afirma que els usuaris nascuts entre 1995 i 2012, tenen més probabilitats d’utilitzar bloquejadors d’anuncis, àlies en línia, aplicacions per a amagar les seves imatges i vídeos o utilitzar xarxes socials d’incògnit com Sarahah, Anonyfish o Minds.com. «L’alt nombre d’escàndols vinculats a la falta de privacitat de les plataformes i el fet de tenir més coneixements i habilitats a l’hora d’activar mecanismes de defensa basats en la tecnologia fan un públic més difícil de controlar per la web», conclou Lalueza.