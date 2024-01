Com utilitzaran les xarxes socials els partits polítics en la campanya electoral que s’acosta? Facebook serà la xarxa més influent després de l’escàndol de les notícies falses? Malgrat que continuï essent la plataforma que demanen més a l’hora de consumir informació (el 48% de la població connectada a Espanya fa servir Facebook per a llegir, compartir o comentar notícies, segons un estudi de l’enquesta del Digital News Report 2018 que va fer la Universitat de Navarra en col·laboració amb la Universitat d’Oxford), la xarxa fundada per Mark Zuckerberg va perdent el marge d’influència, i no solament entre els més joves.

Això obligarà els partits polítics a diversificar estratègies en diferents plataformes, explica Silvia Martínez Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i coordinadora de la taula rodona «Píndoles Social Media: “La relació de mitjans i xarxes socials més enllà de Facebook”», que organitza la UOC el dimecres 27 de febrer a Madrid. Per a Martínez Martínez, «les experiències en les eleccions anteriors canvien algunes de les polítiques i les condicions d’ús de les xarxes socials».

Facebook i Twitter hi continuaran tenint un paper important, «però cada vegada d’una manera més quirúrgica», pronostica David Varona, docent col·laborador de la UOC i professor de la Universitat Loyola Andalusia. És a dir, els partits polítics faran servir les dues plataformes per a programar «campanyes molt pensades, molt ben segmentades i adreçades d’una manera molt precisa a perfils molt concrets que, després, en són els veritables difusors». Segons els experts, Instagram podria ser la xarxa en la qual les autoritats polítiques posin tot l’enginy i serà una de les plataformes més noves en la campanya electoral. «Però la gran batalla es desplaça a les plataformes de conversa privades, com ara WhatsApp i Messenger, que és on hi haurà la difusió de notícies que busquen la viralitat més agressiva», afegeix Varona.

Cal no descartar tampoc mètodes nous per a arribar a més públic i per vies diferents, afegeix Martínez Martínez, «mitjançant solucions com la que ja es va posar en pràctica amb el bot per a Telegram de Politibot, coincidint amb les eleccions espanyoles del 2016».