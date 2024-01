Els assistents virtuals seran els nous professors particulars?

Els assistents virtuals de la llar han guanyat popularitat en els darrers mesos gràcies a la seva capacitat per a facilitar algunes de les tasques que fem habitualment amb els nostres dispositius mòbils. Ens ajuden a buscar dades a internet, a fer consultes relacionades amb l’actualitat i el temps o a resoldre’ns dubtes de cultura general. Però fa uns mesos es va viralitzar el vídeo d’un nen que demanava les solucions dels deures a un d’aquests aparells. Concretament, li va demanar el resultat d’una resta i l’altaveu intel·ligent li va respondre correctament. Aquest fet ha suscitat tot un debat i certs temors sobre com l’entrada d’aquests aparells a la llar pot afectar l’aprenentatge dels infants.

Alexa, Siri i Google Assistant tenen moltes aplicacions pràctiques que estan relacionades amb l’entorn educatiu, com ara traducció en temps real, calculadora o la possibilitat d’anotar a l’agenda dates d’exàmens. La professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC Mireia Montaña assegura que «ens trobem davant d’una altra eina que ens pot ajudar a fer les tasques del dia a dia i que pot servir perfectament per a l’estudi». La professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC Teresa Romeu hi coincideix i apunta que «s’obre un nou horitzó en l’àmbit educatiu al qual no es pot girar l’esquena».

«L’assistent virtual, com a professor que acompanya, no hauria de substituir en cap cas la feina de l’infant, però pot ser una manera per a ajudar-lo en les activitats que ha de dur a terme, complementar-les i millorar-les», explica Romeu. Es tracta d’aparells que tenen diversos avantatges, com ara «l’assistència les 24 hores els 7 dies de la setmana, l’accessibilitat en múltiples entorns, l’adaptabilitat a les diferents necessitats i nivells de cada estudiant o la democratització i la globalització dels ajuts a l’estudi». «Poden ajudar els estudiants a memoritzar dades a partir de podcasts divertits sobre les taules de multiplicar o les capitals dels països, o a practicar idiomes», exemplifica Montaña.

Tanmateix, Romeu apunta que els altaveus intel·ligents també tenen certs inconvenients, ja que «en absència de control parental o docent poden afavorir una disminució del treball mental, donar lloc a un acomodament perillós o generar una dependència greu en l’infant que els utilitzen en excés». Montaña també assegura que «el valor d’un professor va molt més enllà d’aquests aparells, ja que, a més de transmetre coneixements, és empàtic amb els estudiants i això és molt important per a implicar-los i motivar-los».