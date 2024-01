Ara mateix els professionals informàtics són un dels perfils més buscats en el mercat de treball espanyol juntament amb el nord-americà. Però amb l’aparició de la intel·ligència artificial (IA) hi ha preocupació per si aquesta carrera professional estarà en risc en el futur. Moltes de les aplicacions del futur les desenvoluparan bots intel·ligent s , sigui sols o amb la participació dels usuaris finals. Però per al professor investigador ICREA de la UOC Jordi Cabot, expert en 'enginyeria del software', aquest perfil continuarà sent imprescindible només si el professional es prepara per afrontar l’automatització de processos.

Per veure com evolucionarà el món del desenvolupament del software amb la IA i quines seran les tasques en què aquests enginyers humans seguiran sent imprescindibles, l’expert en IA Kai-Fu Lee , prèviament director de Google a la Xina, ha estudiat en profunditat la relació entre la IA i l’evolució de la societat en el seu últim llibre. Classifica les tasques en dues dimensions: empatia (és a dir, capacitat per a entendre les persones i «connectar-hi») i creativitat; això dona quatre tipus de tasques:

Tasques poc creatives sense necessitat d’empatia: la IA pren el relleu. Tasques poc creatives que necessiten empatia: la IA fa l’anàlisi i l’humà s’ocupa de la interacció amb la persona. Tasques creatives sense empatia: l’humà està al comandament i la IA li dona suport. Tasques que necessiten creativitat i empatia: l’humà sobresurt.

«Qualsevol tipus d’interacció amb el client necessita una capacitat d’empatia i comunicació que la IA no pot proporcionar», apunta Cabot, també director del grup SOM Research Lab de l'IN3-UOC . Una vegada entès el que vol el client, el grau de suport que podrà donar la IA dependrà de la complexitat del programari que s’ha de desenvolupar. «Si estem davant una aplicació web estàndard d’entrada de dades –explica l’expert– la IA podrà fer-ho tot ella sola. Ara bé, si parlem de sistemes de control en què l’optimització juga un rol molt important, aquí continuarà sent necessari un programador experimentat que sigui capaç de trobar solucions creatives al problema».

Les iniciatives actuals que persegueixen ensenyar coneixements de programació a tothom són excel·lents com a manera d’ensenyar conceptes de pensament computacional que seran útils en molts aspectes de la vida professional d’una persona, encara que no es dediqui al món de la informàtica. «Ens movem cap a un futur en el qual la programació no serà mai més una opció professional per a persones amb coneixements de programació molt bàsics. No n’hi haurà prou de fer un parell de cursos de Javascript (o el llenguatge que estigui de moda en el moment) i començar a treballar», assenyala Cabot. L’expert recomana fugir de les tasques de programació repetitives i moure’s a les que proporcionen més valor afegit. Com més coneixement i creativitat requereixi una tasca, més preuada serà la contribució del professional.