La setmana passada l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) va publicar l’informe «How’s Life in the Digital Age? Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People’s Well-being», sobre com la digitalització afecta el model de vida i la quotidianitat de la societat. Segons aquest informe, el 52% de les ocupacions a Espanya podran desaparèixer a causa de l’automatització, contra el 46% de mitjana a l’OCDE. Encara que són prediccions, i no se sap amb certesa el nombre de llocs de treball que es poden destruir, crear o transformar com a conseqüència de l’automatització, hi ha un consens generalitzat que un nombre important de treballadors necessitarà un significatiu procés de requalificació professional si volen preservar la seva ocupabilitat.

En aquest context, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el sindicat UGT, Randstad i l’observatori Future for Work Institute han col·laborat en l’elaboració de l’informe Els treballadors espanyols davant l’automatització amb un doble objectiu: d’una banda, determinar els factors que influeixen en la percepció de l’automatització com a amenaça o oportunitat, que porten a adoptar una actitud o una altra davant aquest fenomen; d’una altra, provocar una reflexió sobre el que poden fer els diferents actors implicats per a minimitzar l’impacte negatiu de l’automatització del treball en la societat.