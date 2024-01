Les metròpolis al centre

Durant el primer dia del congrés es debatrà sobre el poder de les ciutats a causa, precisament, del pes de la urbanització i de la concentració de població, de l’activitat econòmica, social, cultural i política d’aquestes àrees urbanes. Experts internacionals com Michael Cohen, professor d’Afers internacionals de la New School de Nova York; Ana Sugranyes, investigadora d’habitatge i dret del sòl, i Marcelo Corti, arquitecte i urbanista de la Universitat Nacional de Córdoba (Argentina), debatran sobre el paper de les ciutats i si han de tenir més rellevància en les decisions polítiques i influència en les agendes globals, entenent, a més, que són les ciutats les que assumeixen els desafiaments globals, com ara el canvi climàtic o els fluxos de mobilitat humana (migrants, refugiats).

La capacitat per a entendre, gestionar i influenciar les dinàmiques globals mesura l’evolució de les ciutats i la sort dels seus ciutadans. La manera com s’organitzen i es relacionen aquestes àrees urbanes (la seva geografia i les institucions que les governen) té impacte en el sistema urbà del país i del món. Precisament, el tema de l’última taula de debat del dia seran les noves formes de relació entre les ciutats i els estats. Que les ciutats siguin més justes, segures, innovadores, equilibrades socialment i potents assegura la riquesa i el desenvolupament del país. No obstant això, els paradigmes de relació entre governs i administracions continuen estant plens de dèficits, igual que les relacions entre governs i administracions locals i ciutadans.