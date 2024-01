«La gent jove cada vegada és més conscient dels estereotips de gènere en la seva vida quotidiana», apunta María del Carmen Gallego. Aquesta investigadora va participar, juntament amb Efrem Melián —tots dos del grup de recerca Gènere i TIC: Investigant el Gènere en la Societat Xarxa (GenTIC), adscrit a l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3)—, l’1 de març en el Festival del Mòbil: Ciència i Tecnologia per a Joves (YoMo Barcelona) per impartir un taller a escolars sobre els estereotips de gènere en les professions anomenades STEM (acrònim en anglès de science, technology, engineering i mathematics).

Més de mig centenar d’escolars d’entre 10 i 16 anys es van acostar a l’espai de la UOC per participar en el taller «Totes les persones podem ser científiques: com podem trencar estereotips» per tal d’intentar identificar les professions de sis dones mitjançant l’anàlisi d’una sèrie de fotografies. Els participants tenien l’única instrucció d’explicar quines professions els inspiraven a primera vista els retrats que se’ls ensenyaven. Les fotografies corresponien a dones rellevants en l’àmbit de la ciència i la tecnologia: la primatòloga Jane Goodall; l’arquitecta Zaha Hadid, primera dona que va guanyar el premi Pritzker d’arquitectura, considerat el «Nobel» d’aquest àmbit; Rita Levi-Montalcini, neurocientífica i premi Nobel de medicina; Katherine Johnson, física, científica espacial i matemàtica que va calcular la trajectòria de l’Apollo 11 en el viatge d’aquesta nau espacial a la Lluna; Maryam Mirzakhani, matemàtica i primera dona a guanyar la prestigiosa medalla Fields, i Nuria Oliver, enginyera de Telecomunicacions a l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT). Els escolars van vincular les fotografies especialment amb professions dels sectors de l’atenció o l’educació. L’activitat es completava amb l’explicació dels èxits professionals d’aquestes sis protagonistes als participants, les quals els eren completament desconegudes.

«En l’imaginari col·lectiu de les i els estudiants que van participar en el nostre taller vam ser conscients que en la ciència i en la tecnologia encara predominen els homes com a genis», analitza María del Carmen Gallego. «A les dones se les relaciona amb la medicina i les matemàtiques, però no apareixen com a eminents. Continuem tenint el repte de visibilitzar la genialitat de les dones en tots els àmbits, però cada vegada els i les joves són més conscients dels estereotips», afegeix la investigadora. «Sempre és molt refrescant el contacte amb els nois i les noies. La reflexió conjunta que es va establir en el taller em va portar a pensar que s’està produint un avenç notable pel que fa a la percepció compartida de la necessitat de superar els marcs restrictius de la norma de gènere, en totes les variants», indica Efrem Melián.