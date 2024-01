Representants d’universitats i experts en transformació digital i educació dels cinc continents se citaran a la UOC els dies 27 i 28 de març en la visita institucional de la International Association of Universities (IAU), entitat global que agrupa 650 institucions d’ensenyament superior i associacions nacionals i regionals de tot el món. Amb el tema «Educació i ODS 4: el rol de la tecnologia en l’educació superior», les institucions participants coneixeran de primera mà el model educatiu de la UOC i la resposta que ha donat la Universitat als principals reptes de la virtualitat. L’acte serà presidit pel director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, Josep Pallarès.

La UOC acollirà representants d’universitats d’Haití, l’Iran, Sud-àfrica, Tanzània, els Països Baixos, Romania, el Vietnam, les Filipines, Bèlgica, Tailàndia o Ghana, entre d’altres. El rector, Josep A. Planell, inaugurarà les jornades amb la ponència «La UOC: 25 anys d’experiència en educació virtual», en què explicarà com la institució s’ha anat adaptant a les diferents necessitats de la docència i la recerca en un entorn virtual.

La vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez Samper, presentarà com la Universitat contribueix a un dels seus àmbits prioritaris: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. La seva ponència, «UOC i ODS 4 o com es pot contribuir al desenvolupament sostenible mitjançant l’educació en línia», explorarà com la incorporació de la tecnologia en l’educació contribueix a una educació de qualitat per a tothom.

El segon dia de la visita serà el moment de conèixer en profunditat qüestions com l’acreditació de l’educació en línia, la manera com els bots de conversa i la intel·ligència artificial contribueixen a l’aprenentatge basat en converses, com es poden fer pràctiques en un entorn virtual o quins són els avantatges de les mobilitats virtuals, sota el guiatge dels experts de la UOC, entre d’altres. El programa de la segona jornada, que s’ha fet de manera participativa segons els interessos i les necessitats de les persones participants, també inclourà temes com l’avaluació dels estudiants o la necessitat d’una formació al llarg de la vida per a respondre a un món canviant.

El passat mes de maig, Daniel Riera, director dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, va ser nomenat membre del grup de tecnologia i educació de la IAU, i recentment la UOC ha estat designada líder de l’ODS 3 per a treballar l’Agenda 2030 en aquesta xarxa internacional.