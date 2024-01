Els ingressos dels e-sports augmenten més d'un 500% des del 2012

Més de 173 milions de fans equival a grans oportunitats comercials

Com en tots els esports, la veritable força es troba en l’afició. I la indústria dels esports electrònics és un sector en què hi ha molt creixement: avui hi ha més de 173 milions de fans dels esports electrònics a tot el món, un nombre que passarà a 264 milions el 2021.

«Les empreses tenen clar que hi ha un canvi generacional i que els videojocs estan cada cop més presents a la societat i ja no són una veta de mercat», adverteix Arnedo, director del màster Universitari de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC, que s’estrenarà aquest setembre.

De moment, encara no és un fenomen tan corrent perquè sigui retransmès per televisió, però la indústria del videojoc i les grans empreses hi tenen els ulls posats per les seves possibilitats econòmiques. «És un nou actor que entra en escena amb molta força i amb gent jove, que és la millor manera d’arribar a aquests nous espectadors i consumidors potencials», afegeix Arnedo, que també és investigador del grup de recerca KISON de l’IN3 de la UOC.

El perfil del fan: bona formació, una bona feina i consumidor de marxandatge

Segons un estudi de Newzoo, els seguidors dels e-sports tenen més formació educativa, millors feines i es casen més que la mitjana de la població. «Està més a prop del consumidor d’informació esportiva que del jugador de videojocs», explica Aranda. Els seus passatemps principals són la tecnologia (40%), la música (30%) i els esports tradicionals (28%).

Segons l’estudi, són molt fidels als seus equips i a les marques que els patrocinen, i fan grans despeses en marxandatge: més de la meitat dels fans compra articles per a representar el seu equip. Durant l’últim any, de mitjana, cada seguidor va gastar 86 euros en marxandatge dels seus equips. Un 5% hi va gastar més de 360 euros, mentre que el 13% hi va gastar de 90 a 350 euros. En el conjunt dels prop de 800 milions d’euros d’ingressos que van generar el 2018 els e-sports, el marxandatge va representar el 10% del total.

Els esports electrònics, a un pas de ser un passatemps mainstream?

«Hi ha hagut moviments comercials de gran envergadura i l’aposta de grans grups mediàtics per a fixar l’atenció en aquest sector com a potencial contingut d’interès per l’audiència i això ha facilitat un apropament d’aquesta pràctica al gran públic», explica Aranda. Cada cop més marques de gran consum patrocinen equips o tornejos per a fer-se un lloc i arribar a nous públics.

Segons l’informe «Inside eSports», a Espanya hi ha 54 marques actives que s’hi donen publicitat, 16 empreses més que fa un any, i, curiosament, el 76,19% es considera que no són endèmiques en aquest sector. La gran majoria de marques estan dirigides a un públic jove, com Pull&Bear, Telepizza o KFC. La indústria que ha apostat més pels esports electrònics és l’alimentària, seguida pel sector dels perifèrics i el comercial, amb un 12,9%. «El fet que marques generalistes com Cabreiroá, Puleva, el portal ForoCoches.com o LG patrocinin aquests esports ha posat en alerta alguns seguidors per l’efecte mainstream, però també demostra la maduresa i el potencial del sector», explica Aranda.

Molts equips de futbol tradicionals tenen el seu propi equip d’esports electrònics, recentment l’FC Barcelona, el Santos Futbol Club, el València CF o l’Sporting de Lisboa, entre altres. Mitjans esportius digitals inclouen seccions dedicades als esports electrònics i empreses com Amazon el 2014 van aconseguir un acord comercial per a comprar Twitch.tv, la plataforma especialitzada més gran del món en retransmissió d’aquests esports. També Google ho va fer amb la creació de YouTube Gaming.

«L’expansió d’internet, la retransmissió en línia i l’arribada de noves plataformes ofereixen la possibilitat que els fans segueixin en directe aquests esports», explica Aranda. Segons Newzoo, el 91% dels enquestats mira esports electrònics en reproducció en línia diverses vegades al mes o més en una setmana típica, i un 22% dels seguidors mira més de 10 hores de competició. De fet, el canal de reproducció en línia Twitch.tv aconsegueix audiències increïbles i té més de 100 milions d’espectadors mensuals.

Els Trojans UOC

El fenomen també ha arribat a les universitats. La lliga University eSports acull diferents equips d’e-sports provinents de les universitats de tot l’Estat. Aquest dimarts 9 d’abril es reuniran en el torneig interuniversitari per celebrar la final catalana d’e-sports que tindrà lloc a la Universitat Politècnica de Catalunya per a resoldre quin és el millor equip d’esports electrònics de les principals universitats de Catalunya. Per part de la UOC hi participaran els Trojans UOC, un equip de set membres format per estudiants de la Universitat que competiran al League of Legends. «El funcionament d’aquest equip és similar als dels professionals, es va modificant any a any, s’incorpora gent nova, altres es retiren... Aquest equip que arriba a la final està funcionant des del 2019», afirma David Reyes, estudiant i abanderat dels Trojans UOC.

«Aquest format té una projecció ascendent i és molt probable que amb més visibilitat entrin patrocinadors nous i tingui un abast més gran, que farà que s’incorporin premis econòmics», prediu Reyes. «Tenim la sort que el nostre ‘hobby’ s’està portant a un nivell superior i se li està donant categoria d’esport», conclou.