Disposar d’una tecnologia que compti els cotxes que circulen per un carrer i reporti aquesta dada en temps real als conductors. Això podria ser un dels exemples aplicables de la tecnologia que estudia la UOC finançada per Cisco University Research Program Fund, un fons assessor de la Silicon Valley Community Foundation. El fons –prové de CISCO, el gegant nord-americà de les telecomunicacions, que l’any 2018 va facturar prop de 50.000 milions de dòlars- ha aprovat una proposta del grup de recerca Wireless Networks (WiNE) per a maximitzar el rendiment en les transmissions de dades entre xarxes, com poden ser les de telefonia mòbil.

«En el nostre entorn tenim cobertura de diferents xarxes de comunicació que diferents usuaris utilitzen per a diferents serveis; per exemple, la de telefonia mòbil. La nostra tecnologia vol emprar una xarxa o una altra en funció de l’objectiu, com ara garantir que la informació arribi en temps real, al mateix temps que es minimitza el cost econòmic d’aquesta transmissió», explica Cristina Cano, investigadora de WiNE, grup adscrit a l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC. L'equip de recerca, format per Cristina Cano, Marc Guerrero i Xavier Vilajosana, aspira a desenvolupar una tecnologia de baix cost que exploti les comunicacions de banda dual per a maximitzar el rendiment de la transmissió d’informació entre xarxes. La banda dual permet que un dispositiu funcioni en dues bandes de freqüència diferents, com la itinerància en telefonia mòbil, que compagina un mateix servei telefònic fora del país en què normalment s’utilitza el servei. El projecte de la UOC proposa, a més, que aquestes bandes duals utilitzin diferents tecnologies de xarxa per a optimitzar la transmissió de dades en cas que alguna de les que preveu tingui interferències.