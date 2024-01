El registre d’horari: una amenaça per a la flexibilitat i el teletreball?

La professora Mar Sabadell assegura que «establir més flexibilitat i millorar la capacitat dels treballadors per a fer ajustaments en el seu temps de treball és positiu», però que «caldrà veure si la flexibilitat queda minvada amb l’enregistrament de l’horari». Al seu torn, Vidal apunta que en els sectors en què predomina la flexibilitat horària i laboral la implantació del registre obligatori «pot provocar que els treballadors quedin encotillats en un horari d’entrada i de sortida, una opció molt allunyada dels seus interessos».

El que la normativa no especifica és com s’ha de portar a terme aquest registre, de manera que l’empresa pot triar qualsevol mètode que vegi viable a l’hora de fitxar, però ha de respectar la protecció de les dades dels treballadors. «Probablement hi pot haver més d’un sistema de registre horari en una mateixa companyia, perquè hi ha tipus de feina diferents. Entre aquests sistemes hi pot haver, per exemple, un registre en un full que firmi el treballador, o bé una aplicació mòbil o una empremta digital», exemplifica el professor.

Actualment, algunes empreses dels sectors de l’alimentació, la restauració i la indústria ja apliquen el registre de jornada, però els experts apunten que aquesta tasca serà més complicada en els sectors en què es treballa per projectes o objectius o en què s’aplica el teletreball. «Hi ha sentències que apunten que treballar des de casa no és cap impediment per a controlar i registrar la jornada, de manera que les empreses hauran de fer servir un mètode que garanteixi que els teletreballadors també puguin fitxar», destaca el professor.

Tanmateix, Mar Sabadell apunta que el registre d’horari «no és del tot adequat per a lluitar contra la precarietat laboral, ja que no garanteix l’acompliment dels límits en matèria de jornada». «L’adaptació a la normativa fa preveure la necessitat d’implantar sistemes digitals que permetin la signatura del treballador amb funcions mòbils i això comportarà un flux de dades i d’informació de control més gran, que no necessàriament es traduirà en més seguretat jurídica», conclou la professora.