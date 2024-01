Els bots de conversa s’estan convertint en una eina imprescindible per a les empreses. Aquests robots capaços de simular converses amb persones són clau per a estalviar temps als clients en les seves gestions i ajudar els treballadors a agilitar les seves tasques a la feina. El grup internacional de software Berger-Levrault i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han signat un conveni per a desenvolupar una nova generació de bots de conversa que ajudarà a millorar l’atenció personalitzada en administracions públiques o en empreses de servei públic.

La innovació en els bots s’ha centrat fins ara a desenvolupar sobretot entorns gràfics d’alt nivell per a facilitar la definició dels fluxos de conversa. Ara bé, quan una empresa té la necessitat de crear variants d’un mateix bot per a adaptar-los a les seves diferents línies d’activitat, encara s’ha de fer manualment, generant cada adaptació del bot sempre des de zero. L’acord entre les dues institucions permetrà impulsar la recerca per a crear, configurar i desplegar famílies de bots senceres de manera automàtica o semiautomàtica.

Aquest és un aspecte clau per a Berger-Levrault, especialitzat, entre altres serveis, a implementar portals d’ajuda al ciutadà per a ajuntaments. «Cada portal està personalitzat d’acord amb les característiques específiques de l’ajuntament i, per tant, necessita la seva pròpia configuració derivada d’un nucli comú», explica Mustapha Derras, director de Recerca i Innovació de Berger-Levrault. A partir d’aquesta configuració, el projecte pretén ajudar els ajuntaments a generar i desplegar els bots automàticament. També, gràcies a l’aprenentatge automàtic (machine learning), els bots seran capaços de millorar el seu comportament. Amb una anàlisi constant de les dades d’ús públic, el bot serà capaç de predir les necessitats futures dels ciutadans i adaptar-s’hi.

«Un ciutadà sovint sap què ha de fer en cada moment, per exemple, pagar impostos, enviar factures digitals al govern local o obtenir un certificat, però necessita un servei que li expliqui com ho ha de fer. Els bots d’aquesta nova generació permetran donar-li, des de les plataformes ciutadanes en línia, una resposta més ajustada a les seves necessitats», assenyala el professor investigador ICREA de la UOC Jordi Cabot, director del grup de recerca Systems, Software and Models Research Lab (SOM Research Lab) de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC.

El projecte de recerca, anomenat CIA (Conversational Intelligent Agent) i que té una durada d’un any, incorporarà altres tècniques d’intel·ligència artificial, com ara el reconeixement de veu o el processament del llenguatge natural, per a desenvolupar aquest servei que pretén ser més precís i reactiu.