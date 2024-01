15.000 presos van treballar en més de 20 camps de concentració a Mallorca

Entre 1936 i 1942 es van construir a Mallorca més de 200 quilòmetres de carreteres encara en ús avui dia. Ho van fer uns 15.000 presos que van treballar en més de 20 camps de concentració durant la guerra i en els primers anys de la dictadura. Aquestes són les xifres que calcula María Eugènia Jaume, investigadora i alumna del grau i del màster d'Història de la UOC, que ha elaborat un treball final de màster sobre els camps de treball de Mallorca que recull fonts fins ara inèdites.

La investigadora Jaume serà una de les participants en la jornada ¿Per a què serveix la memòria històrica avui?, organitzada a la seu de la UOC a Palma el dissabte 11 de maig. Per mitjà de dos diàlegs, es debatrà sobre els efectes jurídics, democràtics, cívics, historiogràfics i artístics que ha tingut i pot tenir per a la societat un millor coneixement i reconeixement del passat.

Segons el coordinador de la jornada, Jaume Claret, director del grau d'Història, Geografia i Història de l'Art de la UOC, l'interès creixent pel franquisme respon a un comportament habitual en societats que han viscut successos traumàtics com una guerra civil o una dictadura. Com Alemanya amb l'Holocaust o com les repúbliques del con sud d'Amèrica: «Els avis callen, els pares comencen a parlar-ne tímidament i els nets exigeixen saber». A Espanya, «el moviment entorn de l'anomenada memòria històrica respon a aquesta voluntat de saber, no per reobrir ferides, sinó per suturar-les, per recuperar la dignitat, per construir un relat integrador del passat i per evitar repetir determinats passatges de la història». En aquest sentit, explica Claret, a Mallorca hi ha hagut «bastant consens polític» per a aprovar una legislació que, per exemple, està facilitant l'obertura de fosses comunes.

Recuperar la dignitat és «recuperar els noms de les persones que van treballar en els més de 20 camps de concentració de Mallorca», afegeix María Eugènia Jaume, «donant importància a les identitats i donant nom a les carreteres». De moment, la investigadora, que publica aquest mes el llibre Esclaus oblidats. Els camps de concentració a Mallorca 1936-1942 (editorial Documenta Balear), ha recuperat 3.000 noms, «però encara en queden molts més», afegeix.