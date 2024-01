La indústria de l’automòbil avança de manera accelerada per a aconseguir un cotxe del futur completament connectat i autònom. Elon Musk, conseller delegat de Tesla, ha assegurat que a l’estiu del 2020 posarà un milió de taxis sense conductor (robotaxis) a la carretera. Cada any es fan nous avenços tecnològics, alguns molt encaminats a augmentar la seguretat viària, però també d’altres per a donar serveis d’entreteniment innovadors als passatgers. Algunes de les novetats es presentaran al Saló Internacional de l’Automòbil de Barcelona aquest mes de maig. Ramon Ribera i Xavier Vilajosana, investigadors de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, analitzen algunes de les tecnologies i l’impacte que poden tenir els cotxes del futur a les ciutats.

Evitar l’error humà és un dels objectius de la conducció autònoma. «Actualment es treballa en diverses tecnologies per a assolir la màxima seguretat viària», explica Vilajosana, expert en telecomunicacions i catedràtic en l'àrea de sistemes de comunicació de la UOC. «El cotxe estarà connectat a estacions de telefonia o a aparells ubicats al costat de l’autopista (roadsite units) i tindrà connexió a internet en temps real. Hi haurà una connectivitat tan massiva i ràpida que el cotxe tindrà informació de les condicions de la via i de les accions que duen a terme altres vehicles en temps real. Tots els sensors que portarà detectaran obstacles tant dins com fora de la carretera i advertiran de condicions adverses com ara gel, sots o accions i imprevistes com frenades brusques algun centenar de metres més enllà.»

El cotxe serà receptor però alhora emissor d’informació. Gràcies a la comunicació entre cotxes serà possible evitar col·lisions entre vehicles. «Hi ha moltes marques que estan treballant amb un mecanisme d’evitació anticipada i col·laborativa de col·lisió (anticipated collaborative collision avoidance, ACCA), que aturarà automàticament el cotxe quan, per exemple, detecti risc de xoc de cotxes en cadena. Serà capaç de detectar en una corba sense visibilitat si dos cotxes més endavant hi ha un vehicle parat», assenyala Vilajosana, també investigador principal del grup Wireless Networks (WINE) de l’IN3.

També es busca un cotxe connectat que es pugui conduir sol. Per a l’investigador, abans d’arribar al cotxe autotripulat, es passarà per diferents graus d’autonomia, des de la conducció assistida fins a una conducció en què les persones podran veure una pel·lícula mentre el vehicle autònomament les porta fins al lloc indicat. Per al suport a la conducció vindrà un assistent que canviarà automàticament de carril el cotxe o el redreçarà en el cas que el conductor es despisti i passi la línia continua. «De fet, això ja ho fan cotxes avui dia gràcies a una càmera, però si hi ha alguna anomalia provinent d’altres cotxes això no ho poden evitar», afegeix.

El cotxe del futur serà més segur en estar connectat a internet, perquè rebrà informació d’altres vehicles que l’alertaran de possibles perills. «Com que estarà connectat a la xarxa 5G,que té molta més capacitat d’enviar dades en temps real, podrà rebre mapes d’alta definició, amb precisió de centímetres. Gràcies al GPS podrà saber en tot moment la seva posició en els límits del carril», apunta.