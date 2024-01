Més oferta, més frustració?

L'any 2015 en España va aterrar primer Netflix i poc després ho van fer HBO i Amazon i van oferir una combinació guanyadora: un model de subscripció mensual a un preu ajustat, Netflix i HBO per 7,99 € i Amazon Prime Video (integrat dins de la seva tarifa plana d’enviaments, per 4,99 € al mes o 36 € anuals). Els van seguir plataformes d'altres sectors com el musical, com Spotify amb una quota mensual de 9,99 €. «Això ha significat dir adéu al pagament per contingut únic o al peatge de la publicitat, una estratègia centrada en una òptima experiència d'usuaris i l'aposta pel contingut original de qualitat», afirma Neira.

«La multiplicitat de plataformes ofereix més possibilitats però també contribueix al fet que cada vegada sigui més difícil per a l'espectador conèixer l'existència d'una sèrie», explica Neira. Segons la revista Fortune, si els nord-americans decidissin subscriure's a totes les plataformes de reproducció en línia disponibles gastarien 115 dòlars al mes, deu vegades més del que representa un únic servei. Als Estats Units, país capdavanter en aquest tipus de plataformes, el 47% dels usuaris americans estan frustrats pel nombre creixent de subscripcions i serveis requerits per a veure el que volen, segons afirma un estudi de Deloitte. «En la base d’aquesta frustració hi ha dos fets directament vinculats al camí que està seguint l’streaming: la saturació de plataformes, la vertiginosa rotació d’estrenes que imposen, que fa cada cop més llarga la llista de programes a veure, i el fet que la majoria estigui apostant per contingut original i exclusiu, cosa que fa molt costosa (i fins i tot inviable) el poder accedir legalment a totes elles», detalla Neira.

S'acaba l'edat daurada de l'streaming?

A Netflix, l'abella reina del mercat amb 150 milions de subscriptors, li apareixen cada vegada més competidors. Disney, que a finals d’any anunciava la retirada del seu catàleg de Netflix i la compra de Fox (que incorporarà les seves propietats intel·lectuals als universos Pixar, Marvel i Star Wars), llançarà a principis del proper any el seu propi servei d’streaming, Disney+. També s’espera una plataforma direct to consumer per part d’AT&T, la seva adquisició de Warner Media ja ha estat autoritzada pel tribunal de defensa de la competència (i que té a HBO com a joia de la corona).

Comcast per la seva banda s’ha fet amb el control de la televisió de pagament Sky. I Apple anunciava a la primavera el llançament d’Apple TV Channels (un agregat de subscripcions) i Apple TV + (una plataforma d’streaming amb què s’explotaran comercialment continguts exclusius amb showrunners tan potents com Steven Spielberg, Ron Howard, Shamalan o Sofia Coppola). Amazon, a més d’ultimar la preqüela serièfila de El Señor de los Anillos, ha anunciat que gastarà més de 5.000 milions de dòlars en continguts audiovisuals per a la seva plataforma.

«La batalla per oferir un contingut original i exclusiu s'agreuja i això afavoreix de moment Netflix, la plataforma pionera, que de moment és la que ha dedicat més temps i recursos a guanyar quota de mercat i a traslladar a l'espectador mitjà la percepció que disposen d'un catàleg molt ampli d'oci i entreteniment», afirma Neira. «Tot i que això és més difícil cada dia que l'espectador conegui l'existència d'una sèrie», explica Neira.

«El mercat del contingut audiovisual està cada vegada més saturat. Té un repte important i la seva resistència dependrà dels diners que puguin invertir aquestes companyies, la capacitat que tinguin per a escalar en el negoci globalment i per a sobreviure amb marges escassos», analitza Neira.