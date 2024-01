El poder transformador de la intel·ligència artificial (IA) afecta tots els sectors econòmics i socials, també el de l’ensenyament. Aquesta tecnologia té un gran potencial per a impulsar canvis socials globals, però alhora el seu ús genera preocupacions sobre l’ètica i la seguretat de les dades. Quins reptes i avantatges sorgeixen amb la introducció de la IA en el sector de l’ensenyament? Quines són les tendències de futur en la tecnologia educativa? Quin model d’ensenyament digital segueixen referents com ara Finlàndia? De quina manera les noves tecnologies poden ajudar estudiants, professorat i càrrecs directius de centres acadèmics? Aquestes i altres qüestions es debatran en el simposi Next Generation Student Success By Design, organitzat per DXtera Institute, German Alliance for Education, EduCloud Alliance, Strada Education Network i la UOC, els dies 21, 22 i 23 de maig, a Barcelona (Palau Macaya).

El primer dia del simposi, a les 15h, el president i cofundador del DXtera Institute, Dale Allen; la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC, Marta Aymerich, i el sotsdirector de recerca de l’eLearn Center de la UOC, Antoni Pérez, donaran la benviguda. A les 16.00 h, el professor d’Aprenentatge Digital i director de l’Institut Nacional per a l’Aprenentatge Digital de la Universitat de la Ciutat de Dublín, Mark Brown, parlarà des d’una perspectiva crítica sobre elpassat, el present i el futur de l’ensenyament digital. Analitzarà en quin estat es troben l’alfabetització digital, els avenços i les bretxes que encara existeixen, per a conscienciar sobre el fet que cal millorar aspectes perquè estudiants, treballadors i ciutadans puguin estar més preparats en el futur.

El rector de la UOC, Josep A. Planell, donarà la benvinguda al començament de la jornada de dimecres, a les 9.30 h. Tot seguit, a les 9.45 h, el responsable de Projectes del sector d’Ensenyament de la Unesco, Valtencir Mendes, parlarà sobre l’impacte de la intel·ligència artificial en el sector de l’ensenyament. En la seva participació exposarà quines són les principals implicacions de la introducció d’aquesta tecnologia i els dubtes ètics que poden aparèixer en utilitzar-la en aquest sector. També donarà exemples d’iniciatives concretes que ja utilitzen la IA i de quines solucions apliquen.

Com la tecnologia pot ajudar els estudiants a millorar el seu procés d’aprenentatge? Aquest és el títol de la ponència del director editorial d’Otava Learning, Teuvo Sankila, que tindrà lloc el mateix dimecres a les 12.30 h. Sankila analitzarà què fan les escoles finlandeses amb els continguts digitals i quin és el seu model d’aprenentatge en línia. En la sessió es donaran exemples del que fan diàriament alumnes de primària, secundària i batxillerat.

La tarda del dimecres, a les 15.45 h, el cofundador i director executiu de BrightHive, Matt Gee, parlarà sobre els ecosistemes més adequats perquè tant els estudiants com els professionals de l’ensenyament puguin exercir un control de dades i d’informació que els ajudi a prendre decisions. S’exploraran les innovacions i solucions intel·ligents de recopilació de dades, integració i governança per a transformar l’ús i l’intercanvi de dades entre organismes estatals, entitats educatives, empreses i estudiants.

La ponència de l’últim dia de la trobada, dijous a les 9.45 h, se centrarà en les tendències emergents per a transformar el mercat de l’ensenyament. El vicepresident executiu i responsable comercial i de producció de Strada Education Network, Scott Fleming, explicarà les innovacions que estan sorgint i que tenen la capacitat de transformar el mercat educatiu.