Els joves tenen poca presència en els programes electorals de les eleccions municipals a Barcelona 2019. Aquesta és una de les principals conclusions d’un estudi preliminar elaborat pel grup de recerca Àgora, dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En la recerca s’ha fet una anàlisi del discurs centrada només en els continguts dels programes en què els joves hi apareixen de forma. S’han revisat les 1.450 pàgines de 18 programes accessibles, una setmana abans dels comicis, d’un total de 24 candidatures.

Dels 18 programes analitzats per les investigadores, 9 tenen proposta específica sobre els joves per la ciutat de Barcelona(BCAP-Primàries, ERC+BCN-NOVA-AM, CUP Capgirem BCN-Amunt, PSC-CP, PP, JxCJxCat-Junts, BComú-ECG, CNV, PDSJE) en què la qüestió juvenil té un apartat específic. En total, les seccions dedicades a jovent sumen 23,1 pàgines. «Malgrat que són pocs els programes que donen protagonisme als joves, almenys dues candidatures els donen veu directament,aportant en primera persona les propostes de l’organització juvenil afiliada, cas d’ERC, o donant a conèixer quines organitzacions juvenils han participat en la redacció del programa, cas de la CUP», apunta la investigadora Núria Ferran.

Per a la directora del grup, Anna Clua, tal i com indica l’estratègia de la Unió Europea per a la joventut, és crucial per a la democràcia que el jovent estigui representat en els processos de presa de decisió. Per tant, és important augmentar la seva participació i garantir l’accés als espais públics físics i virtuals a les organitzacions i a la informació del jovent i amb el jovent.

Dades destacades:

El 50% dels programes (9 de 18 candidatures) presenten un apartat/secció específic de propostes per a joves.

Les úniques candidatures en què apareix la veu del jovent explícitament en els programes són ERC i la CUP . ERC ho fa amb un apartat escrit en primera persona per Jovent Republicà, l’organització política juvenil autònoma en conveni amb el partit polític d’ERC. La CUP especifica que la part del programa dedicada als joves s’ha fet amb la participació de les organitzacions polítiques Arran, SEPC i COS, i d’altres de l’àmbit de l’escoltisme i l’esplai, assemblees/col•lectius que treballen amb els moviments juvenils als barris.

.

Pel que fa a la presència dels joves en els programes electorals, en total es menciona 568 vegades el terme joves, 99 vegades el terme adolescents i 52 vegades el terme menors. La CUP és la que esmenta més els joves/adolescents o menors (224 vegades), seguida pels Comuns (184) i JxCat-Junts (164). La CUP és la que s’hi adreça més concretament emprant els termes jove (176 vegades) i adolescents (38); en canvi, el PP és el que utilitza més el terme menors (18 vegades).

Mencions als joves als programes electorals municipals

Els partits amb programes més breus, d’1 pàgina cadascun, són els Escons en Blanc i el Partido Demócrata Social Jubilados Europeos (PDSJE). Els més extensos són els de la Candidatura d’Unitat Popular Capgirem Barcelona - Alternativa Municipalista (CUP Capgirem BCN-Amunt), de 417 pàgines, i d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de 250 pàgines.

Més de la meitat de l’extensió dels apartats sobre joves (56%) són al programa de la CUP (43%) i BComú-ECG (13%). BCN Canvi-Cs hi dedica el 13% d’espai i ERC i PSC-CP, el 8% cadascun.

Extensió dels programes electorals (percentatge de l’extensió de pàgines de cada partit respecte del total)

Pel que fa al títol, tant dels apartats dedicats als joves com dels punts en els quals s’insereixen aquests apartats (si és el cas), s’han identificat les paraules clau següents: BComú-ECG. Títol de l’apartat: «Joves» (dins el punt del programa «Ciutat justa»). BCAP-Primàries. Títol de l’apartat: «Infància i adolescència» (dins el punt del programa «Polítiques socials»). CUP Capgirem BCN-Amunt. Títol dels apartats: «Joventut» i «Infància i adolescència» (dins el punt del programa «Serveis públics i drets socials»). CNV. Títol de l’apartat: «El jovent, el nostre futur» (dins el punt del programa «Una ciutat amb benestar i qualitat de vida per a les persones»). ERC+BCN-NOVA-AM. Títol de l’apartat: «Adolescència i joventut» (dins el punt del programa «Barcelona equitativa»). JxCat-Junts. Títol de l’apartat: «Joves» (dins el punt del programa «Una Barcelona per a tota la vida i per a totes les vides»). PDSJE. Títol de l’apartat: «Juventud». PSC-CP. Títol de l’apartat: «Barcelona jove» (dins el punt del programa «Barcelona és talent»). PP. Títol de l’apartat: «Infancia y juventud» (dins el punt del programa «Familia. Políticas sociales para la igualdad de oportunidades»).

següents:

Metodologia

La mostra de textos per a analitzar, que comprèn tant els programes generals (en cas que no hi hagi el programa específic per a Barcelona o no s’hi hagi tingut accés) com els programes locals, s’ha obtingut sobre la base del criteri de trobar-hi referències explícites al jovent. S’ha fet una cerca dels termes jove*, adolesc* i menor* en tot el text de cada programa (pel que fa a aquest darrer terme, s’analitza només la variant de significat relativa als menors d’edat) i els apartats o subapartats adreçats al jovent explícitament.

La significació d’aquests tres termes es vincula a marcs interpretatius que varien segons cada candidatura. Les dades sobre aquests marcs interpretatius s’han analitzat en aquesta fase preliminar a partir de la identificació de les paraules clau que donen títol a les seccions o apartats sobre els joves.