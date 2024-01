Un 25% de la població espanyola encara segueix fumant, segons l’Observatori del Càncer de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC ) . Un col·lectiu on s’hi troben persones que han superat un càncer, vinculat o no al consum del tabac, i que per la seva condició de fumadorstenen un major risc de partir-lo de nou o de tenir-ne un altre. La Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) analitzaran l’eficàcia del tractament del tabaquisme en supervivents d’un càncer per mitjà de l’ús de les xarxes socials, les plataformes web i la missatgeria instantània.

«És el primer estudi que utilitzarà les xarxes socials, la informació web i el WhatsApp per a promoure el canvi d’hàbits i l’abandonament del tabac entre aquestes persones», explica Antoni Baena, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigador de la Unitat de Control del Tabac de l’ICO. La recerca és capdavantera en el seu àmbit, perquè també permetrà recollir dades del consum de tabac a Catalunya entre els pacients que han superat aquesta malaltia i eren fumadors. «Així es podrà saber si el fet de patir aquesta malaltia afavoreix l’abandonament del tabac, si el fet de tornar a fumar o no depèn del tipus de càncer que s’ha patit i quin és el perfil del pacient que continua consumint tabac després d’un càncer, entre altres aspectes», assenyala l’expert.

Un dels objectius del projecte SocialQuit és valorar la relació que hi ha entre la qualitat de vida i l’abandonament o la reducció del tabac entre els supervivents d’un càncer. També vol identificar els factors que faciliten l’abstinència puntual o prolongada en el temps i elsnivells de motivació d’aquests fumadors per a deixar de consumir tabac. La recerca, a més, té com a objectiu descriure el grau de satisfacció de l’ús de les TIC en aquest tipus de fumadors i valorar l’eficàcia d’aquesta intervenció per a oferir-la sistemàticament des de l’entorn hospitalari o des de les associacions i els grups de pacients oncològics.

El projecte, que acabarà el 2021, està dividit en tres fases. Els investigadors acaben de superar la primera, que ha consistit a dissenyar una plataforma web, crear diferents missatges i materials específics per dinamitzar grups privats de Facebook, així com continguts per a la missatgeria instantània. Actualment, estan en la segona fase desenvolupant un assaig clínic aleatori, de 52 setmanes, a 348 persones fumadores supervivents d’un càncer que s’han adreçat a l’ICO i que continuen fumant després de l’alta. En la darrera fase, s’analitzaran les dades i es publicaran els resultats.

«Amb aquest projecte esperem posar en relleu la importància d’impulsar l’abandonament del tabac en aquest col·lectiu. La majoria de persones que participen en l’assaig estan molt motivades per a deixar de fumar i això segurament és extrapolable a la resta de població que ha superat una malaltia com aquesta. Per tant, la necessitat hi és, però sembla que les persones no saben com es pot fer o a qui s’ha de recórrer. En aquest cas, les xarxes socials i les plataformes digitals, gestionades i moderades per professionals de la salut, poden ajudar en el tractament terapèutic», conclou Baena.