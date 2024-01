Tres projectes tecnològics, relacionats amb la salut i la indústria ramadera, reben finançament de la Generalitat

Aplicacions per a ajudar a suportar el dolor

«El dolor crònic és un problema de salut molt comú: el lumbar i el cervical estan entre els més freqüents. Les intervencions psicosocials són molt efectives per a aquest tipus de malalties, però no sempre són accessibles», apunta Beatriz Sora, investigadora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i del grup eHealth Lab. La Generalitat ha finançat el desenvolupament de dues aplicacions, impulsades per l'equip coordinat per Sora, com a solució de baix cost enfront de les intervencions presencials; aquestes aplicacions es poden aplicar en temps real, quan sorgeixi el dolor. Positive Thinking App és una plataforma que ajuda els pacients a identificar pensaments negatius mitjançant etiquetes interactives, «preguntes desafiants» i recompenses, per a crear una reformulació a un pensament més positiu. La segona aplicació, Distract App, treballa amb tècniques de distracció per disminuir la sensació de dolor. Consisteix en un conjunt d'activitats personalitzable, amb diferents recursos d'àudio, vídeo i textos, que ajuden els pacients a desviar l'atenció del dolor.

Amb Beatriz Sora, participen en aquest projecte Jordi Conesa i David Gañán, de SmartLearn, dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; Rubén Nieto i Gemma Ruiz, del grup de recerca eHealth Lab, dels Estudis de Ciències de la Salut; Antoni Pérez-Navarro, del grup de recerca Internet Computing & Systems Optimization (ICSO), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), i Francesc Saigí, del grup Investigació Interdisciplinària sobre les TIC (I2TIC), dels Estudis de Ciències de la Salut.

Optimització de l'alimentació d'animals en les explotacions ramaderes

«Optimitzar el sistema d'alimentació dels animals de granja pot estalviar una mitjana de 22 dies de treball», apunten els investigadors del grup ICSO de la UOC. Per fer-ho possible, l'equip liderat per Ángel A. Juan, investigador principal del grup, impulsa IOFeed, una plataforma industrial per a alimentació intel·ligent de la ramaderia. Aquest projecte es duu a terme amb el grup Batallé, especialitzat en la producció porcina a Catalunya, i la tecnològica INSYLO, especialitzada en l'àmbit agrícola.

L'objectiu és solucionar les llargues inspeccions de les sitges, els càlculs inexactes de les comandes, els elevats costos del transport i la pèrdua d'aliments a gran escala. El sistema consta de quatre passos: control i accés a l'inventari de les sitges en temps real, utilitzant telèfons intel·ligents o qualsevol dispositiu connectat; emplenament automàtic perquè, amb un simple clic, els agricultors sol·licitin abastaments als proveïdors d'aliments perquè siguin recarregats immediatament; planificació de la producció de pinsos, utilitzant dades històriques, plans de cria d'animals i nivells d'estoc actuals per a predir la quantitat d'aliment que es consumirà a les granges: i optimització de costos d'inventari i entrega, permetent als proveïdors d'aliments decidir els nivells d'inventari òptims en les granges i el temps i la seqüència correctes per al lliurament.

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i consta amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.