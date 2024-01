La vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Marta Aymerich, ha rebut el premi Trifermed 2019 en la categoria Impuls per la seva contribució a millorar la qualitat de vida de les persones al llarg de la seva carrera professional. Els guardons s'han lliurat aquest dijous, 13 de juny, a les 19 h al CaixaForum de Barcelona.

Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Salut Pública per la Universitat Harvard, Aymerich és vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC des del 2013. Al llarg de la seva carrera, sempre l'ha empès una clara vocació de servei. «Penso sempre en l'usuari final, el pacient, amb l'objectiu d'acostar els resultats científics a la pràctica clínica», explica. Aquesta manera de fer investigació s'anomena recerca translacional i és la que «permet aconseguir que els resultats de l'activitat investigadora sobre salut arribin als usuaris, de manera que creïn impacte social», afegeix. La UOC ofereix l'oportunitat de continuar en aquesta línia de recerca i de potenciar-la encara més gràcies a la salut digital.

En l'àmbit de la formació, el 2008 va participar en l'aplicació d'un mètode innovador, l'aprenentatge basat en problemes (ABP), en el grau de Medicina de la Universitat de Girona, que va capgirar els plans més tradicionals. Amb aquest mètode el professor només dinamitza, els estudiants aprenen junts i es promou l'aprenentatge autodirigit.

El 2013 comença el camí a la Universitat Oberta de Catalunya com a vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca. Hi continua l'activitat investigadora i es converteix en la presidenta executiva de l'eHealth Center, centre acadèmic pioner a Europa que genera, transfereix i intercanvia coneixement sobre salut digital per a capacitar i apoderar la ciutadania i els professionals mitjançant les tecnologies digitals.

Conscient de l'impacte social que necessita la recerca, també dedica temps a la divulgació científica; per això, és autora habitual d'articles de premsa.

Per a Aymerich, aquest guardó és un «reconeixement a l'impacte que la recerca pot tenir —i té— en la salut de les persones i les comunitats i, en particular, en la interacció de les TIC en la salut».

El Barcelona Brain Health Initiative de l'Institut Guttmann, l'Hospital de Sant Joan de Déu i l'Associació Pallapupas també són guanyadors

En la quarta edició, els Premis Trifermed a l'Impacte Social en Salut també han premiat les persones i organitzacions següents:

Categoria Iniciatives: Barcelona Brain Health Initiative de l'Institut Guttmann , representat per Álvaro Pascual-Leone, assessor científic de l'Institut Guttmann, director científic del Barcelona Brain Health Initiative i catedràtic de Neurologia a la Facultat de Medicina de Harvard.

Categoria Fundacions: Hospital de Sant Joan de Déu , representat per Manel del Castillo, director general.

Premi extraordinari: Associació Pallapupas, representada per Angie Rosales, fundadora i directora.

El jurat està format per un grup d'experts de l'acadèmia, la recerca, la indústria i els centres de salut, que són:

Montse Vendrell, sòcia executiva d'Alta Life Sicences

Clara Campàs, sòcia i cofundadora d'Asabys Partners

Mara Dierssen, presidenta de Trisomy 21 Research Society, Systems Biology Program CRG-Center for Genomic Regulation, Barcelona Institute for Science and Technology

Pere Regull, conseller delegat de l’Institut Químic de Sarrià (IQS)

Joan Comella, director del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)

Ignasi Biosca, conseller delegat del grup Reig Jofre

Antoni Villaró, conseller delegat d’Adacyte Therapeutics

Sergi Trilla, iniciador dels Premis Trifermed a l'Impacte Social en Salut, explica que aquests guardons «busquen ressaltar el valor humà que hi ha darrere de cada persona o grup de persones que s'aixequen cada dia pensant a ajudar els altres, a millorar la qualitat de vida de les persones i a trobar solucions per prevenir, diagnosticar i guarir les malalties contra les quals lluitem cada vegada més». Per a Trilla, aquests premis fan que «les històries que estan destinades a canviar el món de la salut siguin escoltades».