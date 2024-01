Sara León, Fouad Aouaj, Carme Sanchis i Juan Manuel Espinosa han viscut sis mesos acompanyant virtualment, i en alguns casos també presencialment, una de les 105 persones refugiades que han estudiat a la UOC mitjançant el Programa d'acollida. Amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades (20 de juny), la Universitat vol reconèixer la tasca que desenvolupen les 88 persones voluntàries de la comunitat universitària que fan possible la iniciativa i que garanteixen l'èxit del programa.

Aquestes persones, que estudien graus universitaris, màsters universitaris i postgraus online, però també graduats, professors o personal de gestió, han contribuït a facilitar la incorporació a la UOC dels qui han hagut de fugir de casa seva per culpa dels conflictes armats, les seves idees o creences o per qui és la persona a qui estimen. Des de l'any 2017, el Programa d'acollida de la UOC atorga beques d'estudi a les persones que tenen la condició de refugiades, sol·licitants d'asil o apàtrides. Entitats com Accem, la Comissió Espanyola d'Ajut al Refugiat (CEAR), la Creu Roja Espanyola o el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) han col·laborat a posar en marxa el programa i a fer-ne un èxit.

Més enllà del servei que ha ofert el voluntariat, aquesta experiència altruista els ha permès ampliar horitzons, conèixer persones amb trajectòries vitals molt diferents de la seva pròpia realitat i posar a disposició les seves capacitats per a ajudar els altres.