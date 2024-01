El Young University Rankings de la revista britànica especialitzada en educació Times Higher Education (THE) acaba de presentar una nova llista de les millors universitats joves del món, és a dir, de menys de 50 anys d'antiguitat, entre les quals situa la UOC per primera vegada. En aquesta nova edició, la Universitat Oberta de Catalunya debuta en la posició 101-150 d'un total de 351 universitats analitzades, un centenar més que en l'edició del 2018.

Per tal d'analitzar el nivell d'excel·lència de l'ensenyament superior, aquest rànquing avalua les cinc àrees següents de les universitats: docència, recerca, citacions, orientació internacional i ingressos de la indústria. En el cas de la UOC, els resultats obtinguts en cadascuna d'aquestes àrees són els següents: 16,9 en docència, 18,6 en recerca, 71,3 en citacions, 39,8 en orientació internacional i 34,9 en ingressos de la indústria.

Els indicadors són els mateixos tretze que en el rànquing insígnia, el THE World University Rankings, però els pesos s'han ajustat de manera que es dona menys pes a la reputació. Tenint en compte això, encapçala la llista d'universitats joves la Universitat de Ciència i Tecnologia de Hong Kong, i ho fa per segon any consecutiu. L'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, la Nanyang Technological University de Singapur i la Paris Sciences et Lettres - PSL Research University de París mantenen el segon, tercer i quart lloc respectivament.

Pel que fa a les institucions catalanes, la Universitat Pompeu Fabra se situa en la posició 11 d'aquest rànquing i la Universitat Rovira i Virgili, en el lloc 78. Per la seva banda, la UOC comparteix posició amb l'Open University del Regne Unit, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Jaume I. Les universitats més representades en el Young University Rankings són les del Regne Unit.

El THE és, juntament amb el de Xangai i el QS, un dels rànquings més prestigiosos i transparents que hi ha en l'àrea de l'ensenyament superior. Fa només nou mesos, la UOC debutava en la classificació general del rànquing Times Higher Education 2018 com a única universitat on-line de l'Estat espanyol. En aquella edició, la Universitat Oberta de Catalunya se situava en la posició 12 de les 38 universitats espanyoles; i en la classificació global, estava en la franja de 601 a 800 del total d'institucions, que eren 1.258 universitats de tot el món.