Excursió a Txernòbil, 3 nits, hotel de 4 estrelles i tour, per 260 euros. La ciutat de Prípiat, on se situa la planta nuclear de Txernòbil es va obrir als turistes el 2011 i des de llavors el nombre de visitants anuals no ha parat de créixer, igual que l'oferta turística. La junta de turisme i promoció de Kíev preveu rebre aquest any 100.000 visitants, amb la qual cosa se superaran els 72.000 del 2018 i es duplicaran els 50.000 turistes del 2017, segons informa la CNBC. A partir de l'emissió de la sèrie d'HBO Chernobyl, la ciutat que va viure el pitjor accident nuclear de la història rep un 48% més de visitants que l'any anterior, segons afirma Victor Korol, director de SoloEast, una empresa que ofereix visites turístiques per aquesta zona. «Encara que viatjar a llocs associats amb la mort no és un fenomen nou, l'auge del turisme com un sector econòmic fonamental a escala mundial ha disparat l'interès per aquest tipus de llocs, que es coneix com a tanatoturisme o turisme negre (dark tourism)», afirma Daniel Liviano, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

La presó d'Alcatraz, els camps de concentració de Mauthausen, la cova Tham Luang, on van quedar dotze nens tailandesos atrapats, o zones on s'han comès genocidis com Rwanda s'han convertit en llocs com més va més freqüents en l'itinerari turístic internacional. «Aquest és un fenomen extremadament complex i heterogeni: les motivacions dels turistes són molt diverses, com també les destinacions i les activitats ofertes», afirma Liviano.