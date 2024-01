El traductor del futur: les xarxes neuronals transformen la professió

Oportunitat de mercat

El principal avantatge d'aquesta tècnica és que permet treballar més ràpidament i amb un marge d'error menor, cosa que augmenta la productivitat dels que es dediquen professionalment al sector si s'han format en les noves tecnologies de traducció i estan especialitzats en postedició. «La traducció automàtica neuronal està aconseguint nivells de qualitat sense precedents. Fins fa pocs anys l'ús de sistemes de traducció automàtica en l'àmbit professional estava limitat a parells de llengües molt similars (espanyol-català, francès-català, etc.), ja que per a altres parells de llengües més allunyats (català-anglès) la qualitat no era suficient i era més ràpid traduir des de zero que intentar posteditar una traducció automàtica», explica Oliver. «No obstant això, els sistemes neuronals actuals aconsegueixen suficient qualitat perquè sigui factible posteditar els resultats de la traducció automàtica. Ara bé, encara que els errors que cometen són més difícils de detectar, poden arribar a ser crítics i fer canviar completament el sentit d'una oració. Així, doncs, els traductors poden formar-se en postedició per augmentar la seva competitivitat en el complex mercat de la traducció», explica el professor de la UOC.

Els grans avanços en traducció automàtica en general, i en neuronal en particular, s'han pogut fer perquè la majoria de sistemes disponibles es distribueixen sota una llicència lliure molt permissiva. Per això qualsevol empresa o traductor autònom pot tenir accés a aquesta tecnologia amb una inversió mínima, tal com s'explica en el blog dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.

Per formar aquests professionals, la UOC ha creat el nou màster universitari online de Traducció i Tecnologies, amb la finalitat de proporcionar els coneixements i les eines, tant conceptuals com tecnològics, requerits en la traducció especialitzada. La formació presta especial atenció al contingut tecnològic, ja que la meta és que els alumnes adquireixin l'alta qualificació tecnològica i de gestió de la informació que exigeix avui l'exercici de la professió. Per informar sobre les possibilitats de les noves tecnologies de la traducció, la UOC acollirà el 17 de setembre, a Barcelona, la jornada «Traducció automàtica neuronal, amenaça o oportunitat?».