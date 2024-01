La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), juntament amb l'empresa Confluència Solucions en Convergència Digital i Mobilitat, SL, han creat una eina per a millorar la qualitat de vida dels cuidadors i cuidadores informals de malalts d'Alzheimer. Es tracta d'una aplicació que permet establir comunitats de pràctica virtual posant en contacte cuidadors familiars de malalts d'Alzheimer perquè puguin compartir coneixement i experiències per a millorar la seva qualitat de vida i, a més, pal·liar el trastorn del cuidador millorant la informació i el suport social i oferint-li estratègies d'afrontament.

Durant 10 mesos, més de 50 persones ja han estat fent servir aquesta aplicació dividides en dos grups: un era format només per cuidadors i un expert que actuava com a moderador, i l'altre, per 22 cuidadors i 3 moderadors que eren professionals de l'àmbit sanitari. En tots dos casos, les cuidadores i els cuidadors en fan un balanç molt positiu, ja que s'han sentit acompanyats, i han demanat que els grups continuïn. Fruit d'això, el pròxim objectiu és promoure l'aplicació entre associacions de cuidadors i fundacions que treballen amb malalts d'Alzheimer.

L'aplicació, que es diu Estic amb tu, s'ha desenvolupat en el marc de la tesi doctoral de Montse Romero Mas, que s'està cursant a l'Escola de Doctorat de la UVic-UCC i que dirigeixen Anna Ramon Aribau, d'aquesta universitat, i Beni Gómez-Zúñiga, investigadora del grup Psicologia, Salut i Xarxa (PSiNET) de la UOC, per a l'empresa Confluència Solucions en Convergència Digital i Mobilitat, SL. Les quatre parts han signat un conveni de coautoria i han formalitzat el resultat d'un treball col·laboratiu que ja es va presentar en el Mobile World Congress 2019.

L'aplicació vol donar un ús social a una recerca derivada d'una malaltia crònica amb més prevalença cada dia, l'Alzheimer, atès que se centra en l'anomenat «pacient invisible», el cuidador o cuidadora informal.

Els estudiants de 3r. de primària de l'escola Sant Genís i Santa Agnès de Taradell van batejar l'aplicació amb el nom Estic amb tu en el taller de les emocions que van compartir amb les investigadores, que els connectaven amb les cuidadores i els cuidadors. El dissenyador gràfic Guillem Lluch n'ha elaborat el logo.