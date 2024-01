Aglomeracions en concerts, manifestacions o altres tipus d'esdeveniments són ocasions habituals en les quals no podem enviar amb facilitat un missatge, fer una trucada o connectar-nos a internet amb el mòbil. Tendim a pensar que el que passa és que no hi ha cobertura perquè som moltes les persones que ens intentem comunicar per la xarxa en aquest mateix instant i lloc. En l'era del 5G, la UOC ha patentat una tecnologia per a millorar l'accés a xarxes sense fils que n'augmenta l'eficàcia en un 99%.

L'Oficina Europea de Patents i els Estats Units han aprovat l'anomenat protocol híbrid de programació automàtica ―HSS, per la seva sigla en anglès― per a protegir-lo. L'HSS és un protocol que programa els accessos a la xarxa perquè les interferències no afectin el tràfic d'informació. Aquest projecte està impulsat per Xavier Vilajosana i Pere Tuset, investigadors del grup Wireless Networks (WiNe) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC. «La nostra tecnologia millora la transmissió d'informació sense fil en el cas de mitjans compartits, com el wifi, per a accedir al qual cal esperar si s'està produint una altra transmissió, cosa que es coneix com contenció. Els temps d'espera són indeterminats, i quan hi ha molts dispositius transmetent ―com, per exemple, en un esdeveniment massiu― cal esperar massa», explica Vilajosana.

En el cas de la telefonia mòbil, actualment funciona mitjançant la tecnologia anomenada random access channel, un canal d'accés aleatori per a establir trucades i transmetre dades que es congestiona quan moltes persones es volen comunicar alhora. «Amb la nostra tecnologia s'ordenen els accessos a la xarxa en instants, la qual cosa facilita l'accés de tothom», afegeix l'investigador. Vilajosana concreta que una altra alternativa existent per a accedir a la xarxa és l'scheduling, la programació dels usuaris, però aquesta tecnologia necessita saber prèviament qui hi vol accedir, per la qual cosa el random access és igualment necessari.

La tecnologia actual d'accés a la xarxa produeix col·lisions entre els senyals que es volen transmetre i no es faciliten les comunicacions. «El nostre protocol patentat substitueix la contenció per unes col·lisions molt curtes, atorgant torns a les connexions de manera ordenada, la qual cosa crea un arbre ternari, una estructura de dades en què cada node té un màxim de tres fills», detalla l'investigador. «Ordenem els accessos establint, en lapses mínims de temps, cues que poden tenir fins i tot milers de participants», puntualitza Vilajosana.

El protocol de la UOC comprova la possibilitat d'enviar informació a la xarxa amb petites col·lisions i, posteriorment, duu a terme una transmissió elevada de dades sense col·lisió.«En comptes d'enviar un paquet d'informació de milers de bytes a la xarxa, com pot ser un missatge, podem enviar un únic byte, comprovar si és possible l'enviament i fer-lo llavors. Una operació que es completa en un instant», relata. «Dividim, així, els intents d'accés exponencialment, en paquets d'informació que s'envien en mil·lisegons, cosa que evita les col·lisions», conclou.