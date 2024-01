Dos estudiants de la UOC han creat un servei de teleassistència domiciliària per a gent gran que permet detectar caigudes o demanar ajuda dins i fora de casa i avisar a l'instant els familiars mitjançant una alarma que els arriba al mòbil. El servei, que s'ha començat a comercialitzar fa dos mesos a Barcelona i a l'àrea metropolitana, vol arribar a altres indrets de Catalunya i Espanya a partir de l'any 2020.

La iniciativa, batejada amb el nom de SeniorDomo, es va començar a gestar fa tres anys arran d'una experiència personal de dos dels tres fundadors, els germans Pedro i Ángel Puertas, de Barcelona. El pare, malalt d'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), volia envellir a casa i ells van començar a cercar la fórmula per a fer-ho possible.

Segons les dades de l'última enquesta del Cens de població i habitatges de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), de l'any 2011, que es fa cada 10 anys, recollides per l'Observatori Social de "la Caixa", el 96,4% de les persones grans vol envellir a casa. Anar a una residència solament és l'opció preferida per al 3,6% de la gent gran.

L'Ángel, que des del 2004 treballava com a consultor tecnològic per a grans empreses, va decidir deixar la feina i invertir tots els estalvis en aquest projecte que acaba de veure la llum i que recentment ha estat distingit amb dos dels premis que concedeix la UOC a iniciatives innovadores: millor projecte amb impacte social i millor presentació.

SeniorDomo és un servei de teleassistència avançada que protegeix els usuaris els 365 dies l'any, les 24 hores del dia. Requereix quatre elements per a funcionar correctament: un rellotge, un intercomunicador, un clauer i una aplicació per als familiars, que han de tenir al mòbil.

El rellotge té una bateria que dura dos mesos, es pot mullar i té un botó d'auxili que l'usuari pot prémer quan li calgui ajuda. El rellotge, que funciona tant dins de casa com fora, incorpora una sèrie de sensors —un altímetre, un giroscopi i un acceleròmetre— que permeten detectar caigudes, produïdes de manera accidental o a conseqüència d'una pèrdua de consciència, com ara per una lipotímia. Així, doncs, si detecta un canvi brusc d'alçada amb impacte i absència de mobilitat durant 30 segons, el rellotge activa una alarma que els familiars de l'usuari reben al telèfon mòbil mitjançant una mena de xiulet agut que es repeteix cada minut. Això permet, per exemple, que si el familiar és a la dutxa la primera vegada que sona l'alarma i no la sent, la pugui sentir quan surti. En resum, és una alarma que es repeteix diverses vegades fins que la màquina s'assegura que el familiar l'ha sentit.

Mentrestant, l'equip de SeniorDomo (format per personal d'atenció de trucades de teleassistència, treballadors socials, professionals amb estudis d'atenció a la dependència, etc.) es posa en contacte amb l'usuari mitjançant diversos intercomunicadors desplegats al seu domicili, si és que és a casa; avisa els familiars (la família diu prèviament qui té claus i a quina hora se li pot trucar) i activa el protocol en cas d'emergències, en coordinació amb el 112 com a col·laboradors registrats.

L'aplicació que tenen els familiars al mòbil no solament alerta de caigudes o sol·licituds d'ajuda, sinó que també permet fer un seguiment de les activitats diàries de la persona gran. Per exemple, indica si fa gaire temps que és fora de casa o si acaba de sortir o entrar al domicili, i permet veure exactament on és i si ha sol·licitat ajuda fora de casa. Els familiars també reben al mòbil informes de seguiment per part d'un treballador social, que es posa en contacte amb la persona gran per telèfon o de manera presencial, segons la tarifa contractada. La tarifa bàsica (a partir de 17 euros/mes) és l'única que no incorpora aquest servei d'atenció d'emergències les 24 hores, que sí que és present a la tarifa avançada (28 euros/mes) i a la prèmium (45 euros/mes).

Un altre element destacat de l'aplicació SeniorDomo és el sensor de presència al domicili, de la mida d'una moneda d'euro, que es pot enganxar a les claus, al bastó, al caminador o a la bossa de mà. També hi ha l'opció de tenir un sensor amb GPS, que en aquest cas permet precisar exactament a quin carrer és l'usuari.

Ángel Puertas explica que la solució SeniorDomo és "molt útil al començament del procés d'envelliment", si bé reconeix que són pocs els que usen el servei com a precaució. La majoria d'usuaris són persones que han patit alguna caiguda a casa, que han estat operades recentment o que s'han quedat vídues. Puertas explica que a l'estat espanyol cada any es produeixen 300.000 caigudes entre la gent gran, i d'aquestes unes 3.000 provoquen la mort de la persona i altres tenen seqüeles psicològiques o físiques.

Si bé SeniorDomo és un servei que ajuda a millorar la qualitat de vida de l'usuari, Puertas aconsella als familiars que parlin amb l'usuari sobre la necessitat d'incorporar un dispositiu com aquest en la seva vida. "No deixa de ser una realitat nova en què l'usuari ha d'admetre que li cal ajuda, i si això no es parla abans hi pot haver situacions de rebuig", avisa.

SeniorDomo té actualment 12 treballadors, entre personal d'atenció a la dependència i professionals del sector de la tecnologia. El nucli fundador, els germans Ángel i Pedro Puertas i Jordi Mercé, són enginyers informàtics. L'Ángel actualment cursa un màster d'Executive MBA en Entrepreneurship i Innovació a la UOC, i en Pedro, el grau de Multimèdia a la mateixa universitat.

L'empresa, amb seu a Barcelona, està en contacte amb diversos inversors i empreses de capital de risc per difondre el projecte més enllà de Barcelona i l'àrea metropolitana, on actualment estan molt centrats. La previsió és expandir-se a la resta de Catalunya a partir del 2020 i oferir més serveis per a fer possible envellir a casa "amb la màxima autonomia i benestar possibles", segons explica Ángel Puertas.

Espanya serà el primer país en esperança de vida el 2040

Actualment, a Espanya hi ha uns 9 milions de persones que tenen 65 anys o més, xifra que representa el 19,3% del total de la població, segons el Padró continuat de l'INE, amb dades de l'1 de gener del 2019. Espanya és avui dia el quart país amb una esperança de vida més alta (83 anys), per darrere del Japó, Suïssa i Singapur. Tot i això, segons un estudi elaborat per l'Institute for Health Metrics and Evaluation de Washington, l'estat espanyol podria ocupar el primer lloc l'any 2040 gràcies a un augment de 2,8 anys de l'esperança de vida.