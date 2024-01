Quatre estratègies dels supermercats en línia per a seduir els consumidors

2. Seguretat en la navegació i la compra

L'estudi també constata la importància que l'usuari se senti segur mentre navega i consumeix en el web. Pel que fa al pagament de les transaccions, i segons dades de l'Estudio anual eCommerce 2016, d'IAB Spain, els clients digitals prefereixen utilitzar PayPal (62%) com a mitjà de pagament per la seguretat que els ofereix, seguit de les targetes de crèdit i de dèbit (29%), per la comoditat que representen. A més, el 69% dels usuaris valora el fet de confiar en el web com un dels aspectes més importants per a comprar en línia.

Les dades de l'estudi d'IAB Spain també apunten que el 49% dels usuaris digitals s'informa llegint blogs i fòrums en què altres compradors relaten les experiències que han tingut i el seu grau de satisfacció, i el 48% ho fa mitjançant el boca-orella (word of mouth, WOM) amb els amics, mètode que és determinant per al 14% dels clients digitals en el moment de triar un comerç electrònic.

Per a Morales, la disposició a comprar en els supermercats en línia està inversament relacionada amb la quantitat de risc que es percep. «Si l'usuari percep risc, tendeix a inhibir-se en la navegació per les emocions negatives que li genera», assenyala.

3. Personalització: una plataforma al gust del consumidor

La capacitat que té la plataforma en línia per a adaptar-se a l'usuari pel que fa a l'aparença, la funcionalitat i l'emissió de la publicitat també és una condició bàsica per a la satisfacció del consumidor. «És un element clau que aquestes plataformes, per exemple, permetin al consumidor estructurar el contingut a partir de les seves necessitats i que pugui eliminar de la cerca tot el que no li interessi, que pugui desar una llista de la compra setmanal o mensual o que pugui decidir quins productes vol veure», afirma Doris-Morales. «Com més percep l'usuari que el web s'adapta a les seves necessitats, més probabilitats hi ha que experimenti flux i, en conseqüència, gaudeixi de l'activitat i acabi comprant productes», afegeix.

Tal com demostra un estudi d'Accenture Strategy, la personalització ben feta pot ser molt efectiva. El 44% dels consumidors assegura que és més probable que compri en les companyies que ofereixen experiències personalitzades i el 34% troba valor en els serveis que aprenen de les necessitats del client per a oferir una atenció personalitzada.

4. Un bon disseny web per a facilitar la concentració de l'usuari

La concentració o atenció focalitzada és una condició bàsica perquè el consumidor entri en flux. «Aspectes com el disseny i l'aparença dels webs ajuden a fer que la persona, quan entra en contacte amb la tecnologia, se senti més còmoda i immersa en l'experiència», apunta la investigadora. Concretament, el disseny gràfic, el disseny visual, la presentació de l'arquitectura de la informació, les possibilitats d'interacció i un sistema web que permeti consultar la informació amb la màxima eficiència, sense que tardin a carregar-se els textos i les imatges, són els principals factors que reverteixen en els sentiments del comprador quan navega per aquestes plataformes.

Metodologia

En primer lloc, s'ha fet un estudi qualitatiu dels elements relacionats amb l'estat de flux, atesa l'absència de literatura científica relacionada amb aquest tema; concretament, s'han fet cinc entrevistes en profunditat a experts en supermercats en línia. I en segon lloc, s'ha fet una recerca quantitativa mitjançant un qüestionari estructurat distribuït per internet a un univers de 7.000 consumidors digitals; la recerca ha tingut una mostra de 651 consumidors amb experiència en compres en supermercats en línia.