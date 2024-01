Deu raons per les quals Disney+ és una amenaça per a Netflix

Homer Simpson, Darth Vader, Iron Man, Buzz Lightyear i el Capità Amèrica són propietat de l'imperi Disney i, al començament del 2020, a l'Estat espanyol, en podran gaudir en exclusiva els subscriptors de Disney+, la seva nova plataforma en streaming o d'emissió en continu. Pixar, Star Wars i Marvel, més els documentals i les sèries de National Geographic, se sumen a aquest gegant audiovisual per a fer-ne un competidor encara més gran. Davant aquest escenari, Netflix, fins ara líder indiscutible en les plataformes de subscripció de vídeo per encàrrec -en anglès Subscription Video On Demand (SVOD)- i que celebra aquest 29 d'agost el 22è. aniversari, haurà de treure tota l'artilleria per a aconseguir retenir la quota de mercat davant la indústria de Mickey Mouse. Analitzem al costat d'Elena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, un decàleg de raons que expliquen fins a quin punt Disney pot fer trontollar el tron de Netflix.