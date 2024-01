Quatre conferències i un taller

La primera jornada se celebrarà el proper dimecres, 25 de setembre al Palau Macaya, a les 9:30h, amb la conferència Per què amb Big Data podem respondre millor a les necessitats dels ciutadans? a càrrec de Rebecca Richmond, directora general de Investigació i Coneixements Internacionals a The Advisory Board Company (Londres). Aquesta companyia va tenir un paper protagonista en la reforma sanitària nord-americana, l’”Obamacare”, i ha esdevingut la consultora internacional de referència per a la millora de l’eficiència dels sistemes socio-sanitaris, el finançament dels serveis socials, i la coordinació i integració de serveis, a partir d’un coneixement més científic de les necessitats de la població.

Aquesta primera sessió girarà entorn l’actual sistema dels serveis socials i el coneixement insuficient de les situacions de vulnerabilitat, així com de la seva previsible evolució. Així mateix, es plantejarà el Big Data com a experiència d’èxit en altres àmbits i de la seva aplicació als serveis socials.

El cicle continuarà el proper 29 d’octubre, amb el debat Com podem millorar avui els serveis socials gràcies al Big Data, que anirà a càrrec de Meritxell Benedí, directora general de Serveis Socials, del Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, i Tomas Lehtinen, expert en Data Analytics del sector públic de Finlàndia, entre d’altres. El 19 de novembre serà el torn de la dissertació sobre Models predictius i automatització en els Serveis Socials, oportunitats i factors crítics, amb experts com Albert Isern, CEO de Momentum Analytics i Josué Sallent, director de la Fundació TIC Salut Social.

Així mateix, el 31 de gener de 2020 s’organitza el taller Com desenvolupar i utilitzar models predictius en els serveis socials locals, on representants d’àrees bàsiques del sector analitzaran els aprenentatges precedents d’algunes administracions per tal de desenvolupar models predictius i aplicar-los en els serveis socials municipals i comarcals. El cicle es tancarà amb la presentació d’un document final de conclusions i recomanacions que recollirà les aportacions de les activitats des de l’inici del cicle, i la conferència: Límits i oportunitats del Big Data per millorar els serveis socials, a càrrec del consultor expert en serveis socials del País Basc Fernando Fantova.