La neuroeducació millora l'aprenentatge dels infants

Les professores del seminari Neurociència i educació, de UOC X - Xtended Studies, Anna Carballo i Marta Portero, amplien cadascun dels elements que faciliten l'aprenentatge a l'aula proporcionant estímuls i emocions al cervell de petits i joves.

- L'humor: l'ús de tècniques per a fomentar el bon humor entre estudiants i mestres millora el clima de l'aula, afavoreix oportunitats d'aprenentatge i disminueix la resposta d'estrès.

- El treball en grup: la sociabilitat està directament relacionada amb la felicitat i la seva absència s'associa amb problemes de salut mental i física, i també amb discapacitats greus com l'autisme. Quan es treballa en grup augmenta l'alliberament de molècules com ara l'oxitocina o les endorfines, que es relacionen amb els mecanismes d'aprenentatge. Així, si l'aprenentatge té lloc en un context grupal i cooperatiu, es poden fomentar els processos d'empatia mitjançant el treball en equip, la cohesió social i la promoció d'un rendiment millor.

- El joc: el fet de poder dissenyar metodologies d'aprenentatge mitjançant el joc té efectes molt positius, ja que el joc està considerat un mecanisme neural natural que desperta la curiositat, és plaent i permet descobrir noves habilitats útils. Les situacions de joc augmenten el benestar, l'autoestima, la curiositat i la motivació per a aprendre.

- La relaxació: poder ensenyar i practicar algunes tècniques de relaxació a l'aula pot ser d'utilitat tenint en compte els efectes beneficiosos per a l'organisme. En general augmenta l'alliberament de neurotransmissors com ara la serotonina i les endorfines, que fomenten el benestar emocional i un estat d'atenció relaxada. Recentment hi ha estudis que avaluen els efectes de tècniques per a la consciència plena (mindfulness) amb una millora dels processos d'aprenentatge i la plasticitat cerebral.

- La música: la música canvia les vies neurals del cervell i influeix en la manera en què es processa la informació quan es presenta simultàniament. A més, s'observa que provoca una millora en l'estat d'ànim i promou la relaxació i l'autoregulació de les reaccions emocionals. Per tant, l'ús de la música en el context d'aprenentatge pot ser un mètode alternatiu tant en l'àmbit educatiu com per a intervenir en nens i nenes que tenen dèficits cognitius.

- El contacte amb espais naturals: quan els nens es connecten amb la natura augmenten els nivells de creativitat i la capacitat de resolució de problemes, milloren les habilitats cognitives i el rendiment acadèmic, minven els símptomes del trastorn per dèficit d'atenció, augmenta l'activitat física, milloren la vista, les relacions socials i l'autodisciplina, i es redueixen els nivells d'estrès.

Les especialistes de la UOC també apunten que la cura del cos repercuteix directament sobre el millor o pitjor rendiment del cervell i de les funcions intel·lectuals superiors que permeten els processos d'aprenentatge. Així, dormir bé, menjar sa, gestionar bé les emocions i fer esport faciliten la predisposició a aprendre.