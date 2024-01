La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha col·laborat amb Guy Carpenter & Company, LLC , empresa líder mundial en risc global i reassegurança, en el desenvolupament d'una solució financera i computacional que amplia la cobertura d'assegurança contra terratrèmols i permet una recuperació social i econòmica més ràpida de les zones afectades. Guy Carpenter ha creat una nova plataforma, GC QuakeCubeSM, amb el suport del grup de recerca Internet Computing & Systems Optimization (ICSO) de la UOC. Dos dels investigadors del grup, Chris Bayliss i Alejandro Estrada, han ajudat a desenvolupar algoritmes d'optimització que permeten una cobertura del risc més eficient.

L'escala sismològica de magnitud de moment mesura la quantitat d'energia que allibera un terratrèmol. Segons el Servei Geològic dels Estats Units (USGS, per les sigles en anglès) en l'última dècada hi ha hagut més de 16.000 terratrèmols arreu del món amb una magnitud per sobre de 5 en aquesta escala, la qual cosa ha causat més de 260.000 morts. Aquestes xifres subratllen l'abast del risc dels terratrèmols i destaquen la necessitat de posar en marxa protocols d'emergència més efectius per tal de minimitzar els danys. «La tecnologia desenvolupada per Guy Carpenter i la UOC aborda aquesta necessitat en permetre pagaments financers per a la recuperació, basats en la magnitud del terratrèmol i la localització del seu hipocentre (origen aproximat de la dispersió d'energia), relacionant-los estretament amb els danys materials i les alteracions esperats», assenyala Àngel A. Juan, coordinador de l'ICSO.

Recentment, hi ha hagut molts episodis que ofereixen exemples del potencial de la plataforma: el juny d'aquest any, un terratrèmol de magnitud 6,3 amb l'epicentre a prop de la frontera de Costa Rica amb Panamà va provocar danys greus a les infraestructures; el 2018, un terratrèmol de magnitud 7,5 a Indonèsia va causar més de 2.200 morts i milers de desapareguts, i el 2011, dos terratrèmols —un de magnitud 4,4, seguit d'un altre de magnitud 5,1— van sacsejar la ciutat de Llorca, a la província de Múrcia, amb un balanç de 9 morts i més de 300 ferits. Una avaluació inicial del Consorci de Compensació d'Assegurances (CCA), agència pública del Ministeri d'Economia i Empresa, va fixar les compensacions entre 65 i 70 milions d'euros. En total, es van tramitar més de 28.000 sol·licituds de compensació amb un cost de més de 495 milions d'euros.

«A causa de la necessitat de dur a terme valoracions detallades per estimar adequadament els danys, els productes d'assegurança tradicionals poden trigar molt de temps a compensar les organitzacions i les persones afectades per terratrèmols», afegeix Juan, que també és catedràtic de la UOC. Aquests retards augmenten els costos i alenteixen la recuperació, que pot trigar mesos o fins i tot anys. Segons Guillermo Franco, conseller delegat i responsable mundial de Recerca del Risc en Catàstrofes de Guy Carpenter, gràcies a solucions paramètriques com GC QuakeCubeSM, «les organitzacions i les persones afectades poden accedir a fons de compensació pocs dies després del terratrèmol, la qual cosa és essencial per a accelerar la recuperació social i econòmica de la zona en qüestió».