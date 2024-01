Aquest dimarts, 8 d’octubre, a les 18 h, els rectors de les vuit universitats públiques catalanes han convocat els membres de les seves respectives comunitats a un acte de denúncia per la insuficiència de recursos que pateixen aquestes institucions. L’acte tindrà lloc al Paranimf de la Universitat de Barcelona i hi intervindran el rector de la UB i president de l’ACUP, Joan Elias, i de la rectora de la URV, Maria José Figueras.

Amb aquest acte, les universitats públiques catalanes volen reclamar un cop més la necessitat urgent de recuperar el nivell de finançament del 2012, de disposar d’un Pla d’inversions universitàries (PIU) per a la millora i el manteniment de les infraestructures, així com d’un pla de xoc per estabilitzar les plantilles del personal docent i investigador (PDI) i del personal d’administració i serveis (PAS).