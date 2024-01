Els rectors i rectores de les vuit universitats públiques catalanes i membres de la comunitat universitària han participat aquest dimarts, 8 d’octubre, en un acte de denúncia per la insuficiència de recursos que pateixen aquestes institucions.



La rectora de la URV, Maria José Figueras ha llegit el manifest Les universitats públiques catalanes, una inversió estratègica pel progrés social, cultural, econòmic i tecnològic de Catalunya que van publicar en el marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), els rectors i rectores i els president i presidentes dels Consells Socials de les universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC), el juliol de 2019.



El manifest alerta que la situació del sistema universitari públic català és crítica i que la desinversió pública en universitat i en recerca a Catalunya en els darrers anys comença a afectar el funcionament ordinari i els resultats de l’activitat universitària. «S’ha passat d’un finançament de la Generalitat a les universitats de 908 milions d’euros l’any 2009 a un finançament de només 766 milions d’euros l’any 2017», remarca el manifest. El document proposava 10 mesures específiques per afrontar aquesta situació.



Seguidament, el rector de la UB i president de l’ACUP, Joan Elias, ha presentat la situació crítica pel que fa al finançament públic de les universitats catalanes: «disposar d’un PIU de 100 M€ l’any per a manteniment i renovació d’infraestructures resulta imprescindible per a encarar el futur. Igualment, -ha afegit Elias- un pla de xoc pel que fa a les plantilles de PDI i de PAS i una reducció de les taxes universitàries són vitals per garantir la nostra supervivència com a universitats públiques.» Elias ha recordat també, en la seva intervenció, les dades més rellevants que caracteritzen el sistema universitari públic català així com les fortaleses que es podran mantenir amb un finançament suficient.