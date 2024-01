Neix una 'app' per a garantir la comunicació confidencial entre metges

DICUS és una aplicació gratuïta per a metges que ofereix als usuaris formar part d’una comunitat, posicionar-se com a especialistes, intercanviar informació confidencialment i accedir a estudis i avenços de la indústria farmacèutica. En aquest entorn, els usuaris de l’aplicació poden demanar a un altre metge ajuda en la diagnosi d’un cas o compartir informació sobre pacients en estricta confidencialitat, tal com exigeix la Llei de protecció de dades. «No cal que els metges es coneguin personalment. Els membres de la comunitat DICUS es poden posar en contacte en funció dels interessos professionals», detalla la creadora de l’aplicació. «És una plataforma de treball immediata i còmoda, com una app de missatgeria instantània. És una barreja entre WhatsApp i LinkedIn per a metges».

DICUS és un projecte liderat per Lorena Jané, estudiant del màster universitari d’Advocacia de la UOC. L’aplicació ja ha completat una fase pilot amb una comunitat de neurocirurgians i actualment està en fase comercial amb l’objectiu de contactar amb associacions professionals i mèdiques que la vulguin utilitzar.

Per formar-ne part, els doctors es donen d’alta gratuïtament amb les seves dades i DICUS valida que es tracta d’un professional mèdic. Els usuaris d’aquesta primera prova pilot en destaquen, precisament, que és molt més fàcil localitzar especialistes mèdics que no pas en una xarxa social genèrica, com ara LinkedIn, ja que poden buscar per especialitat i per centre mèdic. «Els metges fan poc ús de LinkedIn per a identificar experts i intercanviar informació, i a vegades han de recórrer a altres col·legues per xarxes de missatgeria com ara WhatsApp, que no estan pensades per a un ús professional», afirma Jané. A més del fet que sigui una xarxa professional i exclusiva per a metges, aquests primers usuaris han valorat la seguretat legal que els ofereix DICUS a l’hora de compartir dades dels seus pacients.

«Conec de primera mà les preocupacions dels metges perquè ho visc a la meva família i estudiant Dret em vaig adonar que calia facilitar-los la possibilitat de comunicar-se i alhora complir amb la protecció de dades dels pacients», afirma Jané.

El model de negoci s’inspira en la realitat dels metges més joves: sense temps per a rebre visites però avesats a les noves tecnologies. L’aplicació, gratuïta per als metges, inclou estudis i informació de les empreses farmacèutiques, les quals paguen una quota per poder accedir a la comunitat DICUS. «El 2017 les farmacèutiques van gastar a Espanya 143 milions d’euros en publicitat i 181 milions d'euros en pagaments a doctors, tant de manera directa —remunerant serveis— com indirecta —abonant entrades de congressos o viatges. Sabem que no tots els metges tenen l’oportunitat d’assistir als congressos però, en canvi, sí que volen tenir l’oportunitat de rebre informació sobre nous avenços i productes», exposa Jané.

L’aplicació els oferirà aquests estudis i informació d’esdeveniments agrupats per especialitat.

El potencial de l’aplicació és elevat: al conjunt de l’Estat espanyol hi ha 253.000 metges col·legiats, dels quals el 75% són menors de 55 anys. En una segona fase, la impulsora del projecte marca Llatinoamèrica com a mercat potencial amb un milió de professionals, molts dels quals s’han format a Espanya. «En aquest cas, l’aplicació els permetrà mantenir contacte amb els mentors», afegeix Jané.

Jané va presentar l’aplicació en la darrera edició de l’SpinUOC, fòrum impulsat per la UOC en suport a l’emprenedoria de la comunitat educativa. «Presentar el projecte a altres emprenedors que estan en el mateix moment que jo va ser una gran oportunitat i un bon aprenentatge de cara al contacte amb futurs inversors», apunta Jané.