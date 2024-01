Woman's back: la primera motxilla adaptada a dones operades de càncer de pit

Woman's Back és la primera empresa mundial dedicada a la fabricació de motxilles adaptades a pacients que han patit un càncer de mama i a les quals han retirat part o la totalitat dels ganglis limfàtics. La firma, amb seu a Barcelona, ha ideat set models que eviten que el pes i la pressió recaiguin sobre l'espatlla i l'aixella afectades. Les motxilles, que es venen a Espanya i a Europa, s'adquireixen en línia.

Tot va començar fruit de la necessitat personal de Maria Prandi, una apassionada de la muntanya i del món de l'outdoor que als cinquanta anys va ser intervinguda d'un càncer de pit. Las ganes de seguir fent caminades a l'aire lliure i practicar muntanyisme després de l'operació, i les advertències del personal mèdic que li van aconsellar no portar pes en el braç i l'espatlla de la part intervinguda, la van dur a pensar una motxilla que evités l'aparició d'una de les principals seqüeles d'aquest tipus d'operacions: el limfedema. Es tracta d'una inflamació que pot ser crònica del braç provocada per una acumulació anormal de limfa (un líquid ric en proteïnes) sota la pell.

Amb aquesta idea al cap Prandi va anar a visitar l'empresa Esportiva Aksa, especialitzada en material esportiu, que la va ajudar a perfeccionar el seu prototip i a fer realitat el projecte. Per a fer-ho, van idear un sistema de tancament que equilibra el pes eliminant una de les dues nanses en funció del pit intervingut. Si l'operació s'ha fet a la mama dreta, s'elimina la tira dreta de l'espatlla i a la inversa en el cas d'una intervenció al pit esquerre. Aquesta tira es fa passar per sota l'aixella creuada en diagonal a l'altra part de la cintura i el tensor de pit també creua en diagonal cap a l'altre costat. Les nanses de la cintura són les que acaben aguantant el pes.

«En només tres passos, la motxilla permet portar pes alliberant la part intervinguda de qualsevol pressió», resumeix l'estudiant del grau de Dret de la UOC Lali Costa, una de les impulsores del projecte juntament amb Prandi i Jordi Costa, propietari d'Esportiva Aksa. Una motxilla que les usuàries poden utilitzar no només per anar a la muntanya, sinó també per anar a treballar o dur-hi pesos com l'ordinador portàtil.

De moment, el producte es comercialitza a la web i el client pot escollir entre 7 models de les marques Alpina i Montane, tot i que a la llarga els emprenedors voldrien crear una motxilla amb marca pròpia. «És un producte personalitzat i individualitzat», explica Costa, que va defensar el projecte en la passada edició de l'SpinUOC, un concurs d'emprenedoria en el qual el projecte va acabar resultant el segon més valorat entre les votacions del públic assistent.