El MOJO canvia la relació entre usuaris, periodistes i mitjans

El periodisme mòbil ha canviat també la relació entre usuaris i mitjans, periodistes i usuaris, i periodistes i mitjans de comunicació. Avui, els usuaris han passat de ser només consumidors a ser creadors d'informació. L'any 2004 es va publicar per primera vegada en un mitjà imprès, el The New York Times, una fotografia captada amb una càmera mòbil; a poc a poc la frontera s'ha anat diluint. L'atemptat de l'11-S, el tsunami d'Indonèsia del 2004 o els atemptats al metro de Londres són algunes de les contribucions del periodisme ciutadà a la informació. En aquest darrer cas, per exemple, la BBC va rebre 1.000 imatges, 20.000 missatges electrònics, 3.000 missatges i una vintena de vídeos en només 24 hores.

Aquesta nova relació és, a més, una manera nova de contribuir al debat públic, per a facilitar noves idees i fer una ciutadania més responsable i informada. També la relació entre periodistes i usuaris ha canviat. Avui, un 36% dels usuaris en línia de notícies a l'Estat espanyol segueix un mitjà de comunicació (30%) o un periodista (16%), de manera que aquests superen, per exemple, els polítics. Sobre l'ús i la influència que les xarxes socials poden tenir en la figura del periodista i en la construcció de la seva imatge de marca, la jornada incorporarà una entrevista sobre aquest tema a Mónica Carrillo, presentadora d'Antena 3 Noticias.

Les notícies falses o fake news i la innovació tecnològica, eixos del MoJoMAD EFE-UOC

La innovació tecnològica sobre el periodisme mòbil centrarà aquesta nova edició del MoJo Madrid. «Al MoJo EFE-UOC apostem per saber què es fa en les redaccions amb els mòbils, com s'adapta la comunicació als diferents suports, com un periodista, mitjançant altres eines, com les xarxes socials, sap explotar el mòbil com un canal de comunicació i un espai de treball», explica Bernal-Triviño.

En un any electoral, com ha estat el 2019, el mòbil és l'eina d'entrada de rumors i informacions errònies, a més d'un espai en què es pot compartir mitjançant les xarxes socials el minut a minut dels debats electorals. De tot això ens parlarà durant la ponència inaugural Ana Pastor, la periodista de La Sexta i fundadora de Newtral, empresa dedicada a la verificació informativa.

Sobre les darreres innovacions per a periodisme mòbil a internet, en televisió i publicitat, les revisarem amb les principals responsables dels laboratoris més punters d'innovació en comunicació, experts de l'agència EFE, Atresmedia Publicitat, Lab RTVE i VocentoLab. La Jornada es podrà seguir en directe des d'aquest enllaç.