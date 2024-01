El poder transformador dels jocs en la societat i les empreses

Els jocs, i especialment els videojocs, tenen actualment una gran presència i impacte a la societat. Però, com influeixen els jocs en les persones? De quines maneres poden interactuar els usuaris amb el joc? És possible anar més enllà del simple producte d’entreteniment? Al darrera d’aquests preguntes hi ha tot un conjunt d’experts a nivell internacional que treballen per fer evolucionar la tecnologia que envolta aquest món i per entendre la relació que es crea entre la persona i l’ordinador mentre es juga. Aquests experts es reuniran a Barcelona del del 22 al 25 d’octubre per analitzar aquestes i altres qüestions, a la sisena endició delen el Congrés CHI PLAY 2019 , que aquest any acull la UOC, i en el III Simposi Internacional de Ludificació i Jocs per a l’Aprenentatge (GamiLearn’19), que es porta a terme com a acte paral.lel.

Aquest congrés, organitzat conjuntament amb ACM SIGCH I , societat internacional d’investigadors i professionals interessants en la interacció entre persones i ordinadors, inclou per al dia 23, a les 9.30 h, una ponència d’obertura a càrrec de Katja Hofmann , investigadora del laboratori de recerca Microsoft-Cambrige . Aquesta experta en intel·ligència artificial i jocs utilitza el popular videojoc Minecraft (un joc de món obert on els jugadors exploren, creen i troben contínuament noves maneres de jugar i de relacionar-se) com a laboratori per a estudiar les interaccions entre les persones i els ordinadors.

Durant la resta del dia, tindran lloc dues sessions de debat i presentació de recerques. En la primera sessió, «Embodied Gaming», els experts parlaran sobre els videojocs que estimulen l’activitat física (exergames). En concret, hi haurà un apartat dedicat als exergames inclusius, que permeten jugar a persones amb mobilitat reduïda. També, es tractarà, entre altres qüestions, el procés d’interacció que tenen els nens a l’hora de participar en alguns jocs i s’analitzaran els beneficis dels jocs que permeten ballar en un entorn de realitat virtual .

Després de la segona sessió del dia, «Streaming and the Crowd», en què els experts demostraran com l’entreteniment és clau per a la venda de continguts en continu , a les 16 h tindrà lloc el panell «El present i el futur de la gamificació». Pete Jenkins, autoritat internacional en ludificació i conseller delegat de l’empresa Gamification+ LTD; Esther Hierro, directora executiva de Marinva; Flavio Escribano, investigador principal de GeCon.es; Emiliano Labrador, consultor en experiència d’usuari i ludificació a Everis, i Andrés Garcia, enginyer aeroespacial i president de GamFed (organització mundial que promou l'ús de la ludificació per part dels dissenyadors) analitzaran l’estat actual de la indústria de la ludificació i les tendències dels pròxims anys. Al final del dia hi haurà una exhibició de treballs interactius de diferents d'experiències.

El dia 24 es faran quatre sessions més. En la tercera sessió, s’analitzaran les experiències que tenen els jugadors en diferents entorns, com ara la manera com la música influeix en l’experiència i el comportament dels jugadors en els jocs . Les sensacions gustatives i altres sensacions seran les protagonistes de la sessió 4. En la sessió 5 es parlarà de les emocions, els trets i les experiències del jugador, i en la sessió 6 es farà referència als crytpogames , jocs que utilitzen criptomonedes per a comprar articles i accions en el joc. També s’abordaran els idle games, o jocs inactius , que bàsicament es fonamenten en la contemplació i la paciència per part del jugador, el paper del qual es redueix a l’observació del que ocorre en la pantalla.

Durant el darrer dia, 25 d’octubre, en les tres darreres sessions del congrés (7, 8 i 9), es tractaran qüestions com l’entreteniment del futur en el cotxes autònoms, les barreres de gènere que hi ha en els jocs de rol o les tècniques de visualització per a obtenir un ús més efectiu de les dades generades pels jugadors quan interactuen amb jocs.

Adrián Cuevas , cofundador i director tècnic de Nomada Studio, farà la cloenda del congrés. Juntament amb els seus socis, l’artista Conrad Roset i Roger Mendoza, aquest expert en programació ha desenvolupat en la indústria independent un joc de plataformes 2D molt artístic i reconegut internacionalment anomenat GRIS . El joc consisteix en el viatge d’una nena a partir d’una experiència dolorosa de la seva vida que no es concreta quan es comença a jugar. Cuevas explicarà el procés de creació del joc i mostrarà les diferents eines, referències i idees que es van utilitzar durant la producció (art, música, animació, disseny de jocs, entre altres).

Els actes del 23 fins el 25 d’octubre tindran lloc al campus del Poblenou (carrer de Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona).