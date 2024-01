La UOC ofereix més de 12.000 continguts en obert

L'accés obert (open access) és la pràctica de facilitar a qualsevol persona d'arreu del món l'accés en línia, gratuït i permanent a continguts científics i divulgatius. La UOC, arran del llançament del Pla de coneixement obert, ha incrementat el 16% el nombre de continguts publicats al repositori d'accés obert de la UOC, O2, l'Oberta en obert, respecte al curs passat. Actualment, aquest portal posa a l'abast de la societat un total de 12.393 documents perquè es puguin consultar o baixar. La Universitat, de tot el que publica, ofereix més de la meitat dels continguts en accés obert, una proporció semblant a la d'altres universitats de l'Estat, segons un informe recent de CRUE Universitats Espanyoles.

Concretament, el portal O2, disposa de 1.432 articles científics, 7.484 treballs finals de carrera, 1.614 recursos d'aprenentatge oberts (OER), 139 tesis doctorals, 967 documents institucionals, 729 altres documents de recerca (capítols de llibre, conferències i informes) i 28 materials com ara dades de recerca o proves d'avaluació.

La plataforma rep visites d'arreu del món. Des de setembre del 2018 fins a setembre del 2019, ha tingut 128.404 visites d'usuaris únics —principalment d'Espanya (58%) i de països de l'Amèrica Llatina (28%). Els interessats que s'hi acosten, a més de fer-hi consultes, en baixen materials. Aquest darrer curs, s'han baixat 133.203 documents. Entre els que es baixen més hi ha un informe sobre les perspectives tecnològiques en l'ensenyament superior a Iberoamèrica 2012-2017, un treball final de màster sobre nutrició i salut en la dieta vegana i un treball final de màster sobre ciberassetjament escolar (ciberbullying), ciberassetjament pedòfil (grooming) i sèxting.

La UOC, en la seva aposta pel coneixement i la ciència oberts, s'ha fixat com a objectiu vinculat a l'accés obert aconseguir que el 2030 la seva publicació científica sigui per defecte en obert. «La Universitat vol esdevenir un node de coneixement que contribueixi a afrontar els reptes globals, la majoria recollits a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides», explica la vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, Pastora Martínez.

Les dades científiques i la gestió i l'administració d'aquestes dades també són un element clau en aquest camí cap al coneixement obert. «En aquest sentit, la Universitat s'ha fixat com a fita assegurar que les dades que es fan servir en les recerques que s'hi duen a terme segueixin els principis FAIR, és a dir, siguin trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables (en anglès, findable, accessible, interoperable, and reusable) per la comunitat científica a escala global», assenyala la responsable de gestió de dades de recerca de l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge, Rosa Padrós.

Per al director del centre de recerca IN3 de la UOC, David Megías, obrir l'accés a les publicacions acadèmiques és una manera de garantir que les investigacions arribin a tothom en igualtat de condicions i, a més, incrementa l'impacte i la visibilitat del treball que ha fet l'investigador.