Com un 'chief behavioral officer' pot fer que millori la nostra salut

El canvi d'hàbits com a paradigma

En l'àmbit sanitari, Manuel Armayones assenyala que el CBO és una peça clau en la gestió del canvi, tant el que afecta el funcionament de les institucions com el que es vol promoure en els pacients. «En aquest sentit, el CBO hauria de ser present en totes les campanyes de promoció de la salut, fent una anàlisi profunda de quin és el comportament sobre el qual es vol treballar i com es pot fer que aquest canvi es produeixi. A partir de la informació que rep dels diferents professionals i departaments amb els quals col·labora, ha de dissenyar estratègies que incorporin "disparadors del comportament", enfocats a aconseguir que aquesta opció resulti atractiva i efectiva, i així augmenti la motivació».

Com a exemple d'aquesta funció, Armayones al·ludeix a campanyes o iniciatives com el desenvolupament d'aplicacions de salut dissenyades per a promoure la pràctica d'exercici o l'adherència a una dieta saludable. «Es tracta de fer un pas més enfront de la simple recomanació d'uns hàbits o consells psicològics del tipus "tenir sempre a mà la fruita per a evitar picar una altra cosa entre hores" per a promoure l'acció. El CBO i el seu equip han de sistematitzar tot això, concretar-ho, experimentar (provar diverses opcions o enfocaments) i anar al fons dels mecanismes psicològics subjacents a la decisió de fer exercici o menjar sa, per exemple, per a partir d'aquí dissenyar models amb un efecte positiu en el comportament de les persones, utilitzant per a això elements persuasius que apel·lin a la motivació i fugint dels "mandats" o prohibicions.»

Armayones senyala que els CBO participen en el disseny d'estratègies enfocades, per exemple, a reduir la ineficiència, augmentar les taxes de vacunació contra la grip, prevenir la incidència de la diabetis tipus 2, millorar la presa de decisions clíniques, reduir el consum de fàrmacs opioides o controlar la ingesta d'alcohol en la població juvenil, entre altres. «No em consta que actualment existeixi la figura del CBO en el sistema sanitari espanyol, però sens dubte és un perfil professional la presència del qual cal reivindicar».