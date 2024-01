En la direcció general d'una empresa

El joc seriós en concret que van avaluar els investigadors simulava una empresa internacional de telecomunicacions que fabricava, produïa i venia telèfons mòbils a Àsia, als Estats Units i a Europa. Els estudiants hi jugaven en equips i assumien rols que podien ser rotatius, des de la direcció general fins a la direcció de màrqueting.

«La partida comença amb una situació inicial: reben un encàrrec concret i se'ls comuniquen unes condicions i variables polítiques, socials i econòmiques que han de gestionar en equip. Competeixen amb altres equips i han de prendre plegats moltes decisions, les habituals del dia a dia. I per això han de treballar plegats, negociar entre ells, per fer la millor gestió possible de l'empresa», explica Serradell.

Aquests simuladors tenen la capacitat de permetre assajar les condicions reals del mercat en temps real i requereixen un comportament actiu dels estudiants, que no s'han de limitar a memoritzar coneixements, com en el cas d'altres assignatures, sinó que han d'aplicar-los en un entorn controlat com és el simulador.

«Trenquen una mica la visió de la universitat que la formació és molt teòrica i poc enfocada a la pràctica real. Aquest tipus d'eines demostren el contrari, que formem en competències i que aquestes competències són les que demana el mercat laboral», ressalta Hernández, per a qui, a més, aquest tipus de metodologies docents contribueixen a una formació més integral de l'estudiant d'economia i empresa.

«Les noves demandes del mercat laboral han d'anar acompanyades de respostes actives per part de la formació universitària, i aquest tipus de metodologies en són un exemple», rebla.