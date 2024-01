Els creadors del personatge d'en Gòl·lum a El Senyor dels Anells van aconseguir articular els seus moviments a partir dels gestos reals d'un humà que portava un vestit amb sensors. Anys més tard, un sistema similar, Chordata , ha guanyat la 7a. edició de la jornada d'emprenedoria SpinUOC . Però Chordata és especial perquè vol fer arribar al gran públic aquesta tecnologia de captació de moviments, coneguda com motion capture o mocap. Per això, s'ha concebut com un sistema de codi obert (open source), de manera que qualsevol persona amb coneixements de programació el pot fer servir o millorar sense cap cost. A més, comprar el vestit amb els sensors serà un 50% més econòmic que no pas adquirir els vestits disponibles actualment al mercat.

Es tracta, doncs, de democratitzar aquesta tecnologia, que té aplicacions prometedores en àmbits com la robòtica, les arts visuals, els videojocs o les ciències de la salut i l'esport. Per exemple, Joan Antoni Ventura, conseller delegat de l'empresa J. Ventura, dedicada a dissenyar selles a mida del cavall i del genet, vol aplicar la tecnologia Chordata per a desenvolupar una sella adaptada a genets amb discapacitats (físiques, mentals o sensorials) i a l'animal. Es tracta d'utilitzar la tecnologia del motion capture per a analitzar els moviments del cavall i, així, dissenyar selles a mida totalment personalitzades a les necessitats del genet. Aquest projecte, amb un gran potencial d'inclusió social, el duu a terme conjuntament amb el seu pare, Jaume Ventura, i el centre d'hípica Raúl Pinteño d'Aiguablava, a Girona.

Chordata també es pot fer servir per a representar en 3D els moviments d'un pacient amb problemes de motricitat després d'un ictus i, així, saber com evoluciona la seva recuperació, sigui en temps real o en diferit, bé a la consulta o bé des de casa seva. A més, amb aquesta tecnologia es poden analitzar i obtenir dades sobre els moviments d'un atleta olímpic o d'un corredor mentre s'entrena amb l'objectiu de crear estratègies molt precises per a millorar el seu rendiment esportiu. Pel que fa als videojocs, els jugadors de videojocs de realitat virtual es poden convertir en els seus avatars.

«Ens adrecem a usuaris que tinguin un pressupost reduït i que, si ho volen, puguin modificar el programari, adaptar-lo a les seves necessitats i compartir aquest coneixement. És un model col·laboratiu», explica Flavia Laurencich, professional que ha treballat a la UOC i una de les impulsores del projecte.

La iniciativa ha rebut sol·licituds de compra del prototip de diversos països d'arreu del món, com ara l'Índia, la Xina, les Illes Maurici, el Brasil, els Estats Units, França, Alemanya, Finlàndia o el Canadà, entre altres. Molts dels interessats són membres de departaments universitaris, productores de cinema independent, autònoms que es dediquen a crear videojocs o petites empreses orientades a la rehabilitació.

Nascut gràcies al codi obert

De fet, Chordata va néixer gràcies al codi obert. Tot va sorgir de la idea de Bruno Laurencich, programador, artista digital i germà de la Flavia. La parella d'en Bruno és ballarina i ell volia captar en 3D els moviments de la seva dona per a un projecte artístic. «Es va posar a buscar i es va adonar que no es podia permetre comprar aquesta tecnologia, per la qual cosa va començar a investigar i va trigar tres anys a crear un primer prototip, basat en altres programaris preexistents de codi obert», relata la professional de la UOC.

Després, van arribar la Flavia i un altre company, Juancho Casañas Ballester, comunicador, productor audiovisual i actual director de negoci del projecte. Des del 2017, aquest equip de tres persones prepara l'arrencada de Chordata amb nous col·laboradors, com Lorenzo Micozzi, programador i artista multimèdia que s'ha unit a l'equip recentment.

Després de ser finalistes d'un important certamen internacional l'agost de l'any passat, els impulsors de Chordata es van adonar de l'interès que despertava el projecte a tot el món i van decidir provar una desena de prototips de vestits, confeccionats artesanalment al taller d'en Bruno, amb algunes de les persones que els van contactar. Mig centenar d'interessats més es van quedar a l'espera.

Actualment, la Flavia i els seus companys ja defineixen quina empresa confeccionarà els vestits: «La nostra prioritat és que sigui europea», avança. L'inici de la comercialització del producte és previst per al 2020.