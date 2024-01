Pas a pas

L'alliberament de l'espai ocupat per la TDT a una altra banda només és un dels passos necessaris per a l'arribada de la tecnologia 5G, que inclou el redisseny complet de la xarxa cel·lular per a poder satisfer les necessitats que les noves aplicacions necessiten i que no es poden cobrir amb la tecnologia 4G actual. Però ens trobem encara al principi del camí. «Ara mateix encara estem pendents que la 3GPP (3rd Generation Partnership Project), l'organització internacional encarregada del desenvolupament dels estàndards de comunicació mòbil, publiqui l'última versió de l'estàndard, que s'espera per a mitjans de l'any que ve. A partir d'aquí, els fabricants hauran de treure equips de xarxa i mòbils compatibles, i els operadors hauran de desplegar xarxes pilot que suportin aquestes capacitats i serveixin per a comprovar-ne el funcionament en entorns reals. Així doncs, no s'espera veure les primeres xarxes 5G reals fins a finals del 2022 o principis del 2023», assenyala Pere Tuset Peiró.

Serà llavors quan començarà el desplegament massiu de la tecnologia en el mercat, que s'allargarà en funció de la demanda dels usuaris i de la capacitat d'inversió dels diferents operadors. Com a exemple, el professor Xavier Vilajosana, investigador principal del grup Wireless Networks (WiNe) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), apunta a la tecnologia 4G, que es va llançar al mercat a finals del 2013 i avui en dia encara hi ha llocs que no en tenen cobertura a causa de la baixa demanda i l'elevat cost del desplegament i el manteniment de la xarxa, que fa que sigui inviable econòmicament.