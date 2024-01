L'Associació Internacional d'Universitats (IAU) impulsa la producció d'una nova sèrie audiovisual de vídeos documentals breus que exploren diversos aspectes del rol transformador de l'ensenyament superior en la societat. Produïda per BBC Storyworks, la sèrie, Aiming Higher, està gravada en trenta països de sis continents diferents. Cada capítol, de tres minuts de durada, està protagonitzat per una universitat diferent, amb una perspectiva única sobre com l'ensenyament superior afronta els desafiaments actuals i futurs, fruit de la complexitat de les nostres societats.

La UOC també participa en aquest projecte innovador explicant-hi el seu model singular i com l'aprenentatge en línia contribueix a garantir l'accés a l'ensenyament superior de qualitat.

Es tracta d'una iniciativa única que dona veu a les institucions i els sistemes d'ensenyament superior d'arreu del món i n'il·lustra el paper d'actors centrals en el desenvolupament sostenible, la innovació i la transformació social.

Aiming Higher vol ser, també, un espai de reflexió al voltant de la funció imprescindible de l'ensenyament superior en el desenvolupament de societats sostenibles i democràtiques.

L'estrena de la sèrie ha tingut lloc en el congrés internacional que la IAU celebra anualment i que enguany ha acollit la ciutat de Puebla (Mèxic). Hi participa una delegació de la UOC encapçalada per la vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez Samper, i el gerent de la UOC, Antoni Cahner. Líders universitaris, acadèmics i experts han debatut sobre l'impacte dels avenços tecnològics en l'ensenyament superior i la necessitat urgent de crear societats més sostenibles.

Foto: UOC