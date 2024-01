Els quatre reptes ètics de la intel·ligència artificial

En sectors com l'industrial, el de transports, de la salut o les finances, la presència de la intel·ligència artificial creixerà a un ritme molt àgil els anys vinents. Ho conclou l'empresa de robòtica col·laborativa i estructures intel·ligents Airtificial, que calcula que el 2025 el mercat de la intel·ligència artificial (IA) arribarà a 52.700 milions d'euros, 9 vegades més del que avui s'inverteix en aquest sector, en què es mouen gairebé 6.000 milions d'euros. Aquest augment progressiu de l'ús de la intel·ligència artificial ha portat la Comissió Europea a reunir 52 experts independents per a debatre unes directrius ètiques que caldrà seguir en el desenvolupament i l'ús de la intel·ligència artificial.



I és que aquesta nova forma de coneixement pot presentar conflictes als quals els experts pensen que la societat s'ha d'anticipar. «Tot descobriment, nova creació o nova capacitat que desenvolupem per a generar un nou poder o una nova possibilitat de fer les coses comporten la pregunta de qui en farà ús i quina direcció els volem donar, perquè tot es pot emprar per a generar benestar o per a destruir», explica Miquel Seguró Mendlewicz, professor col·laborador dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.

Per això es considera necessària una reflexió ètica sobre la intel·ligència que es plantegi preguntes com «què és la intel·ligència, què és artificial, qui fa aquest artifici, per què, per a què, si l'objectiu és generar més justícia social i més benestar o generar una competència neocapitalista per a veure qui es desenvolupa més bé per mitjà de les capacitats que aquesta intel·ligència pot oferir, si és per al bé públic i, per tant, quedarà en mans de l'estat o no... L'ètica de la intel·ligència artificial es queda, més que en la resposta, en la pregunta. Des de la filosofia hem d'eixamplar l'espai de la pregunta», assenyala el professor expert en filosofia política i ètica, que considera que els principals reptes per a l'ètica de la intel·ligència artificial es poden resumir en quatre:

La intel·ligència artificial no és neutral, respon a uns interessos i a uns usos, i són aquests els que cal definir per a concretar en quina direcció van.

Darrere de qualsevol tipus d'artifici que es generi hi ha la responsabilitat humana, i, per tant, també darrere de la idea d'intel·ligència artificial, aquesta responsabilitat no és ineludible.

La idea d'intel·ligència, per un pòsit positivista i neopositivista, s'ha reduït col·loquialment a la capacitat de càlcul, de racionalitzar, de dur a terme operacions de precisió, i s'ha deixat fora d'aquesta noció altres possibilitats que tenen més a veure amb les humanitats, l'art, etc. Però d'intel·ligències n'hi ha moltes: caldria definir quin tipus d'intel·ligències volem generar.

Cal concretar l'ús polític que es farà d'aquesta intel·ligència i qui vigilarà que es faci de manera equitativa.

Controlar el que és incontrolable

L'atracció que el desenvolupament de la intel·ligència artificial exerceix en la societat ha portat els experts a preguntar-se què és el que ens la fa tan fascinant. I la resposta sembla apuntar a l'anhel de control. Com explica Miquel Seguró, hi ha la il·lusió que per mitjà de la intel·ligència artificial «tindrem més control de les nostres vides i dels problemes que les nostres vides contenen. Però això és només una cara de l'experiència, perquè hi ha abraçades, somriures, silencis... que no hi ha manera de programar ni de predir, ja que depenen del context i d'unes habilitats que no són simplement quantitatives, sinó que exigeixen un desenvolupament personal, una audàcia personal i assumir la capacitat d'errar», assenyala.