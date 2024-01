El millor MBA en línia de parla hispana del món és de la UOC

L'estudi valora la qualitat de la formació de les universitats i escoles de negoci que ofereixen un programa d'MBA o de màster d'Administració i Gestió d'Empreses. Aquesta formació ha d'impartir-se en línia com a mínim en un 70% i ha de tenir cinc anys d'antiguitat. En el cas de la UOC s'ha avaluat el programa Executive MBA, adreçat a professionals amb un mínim de cinc anys d'experiència laboral en el món de la direcció i la gestió d'empreses que vulguin avançar a càrrecs de més responsabilitat orientats a la innovació, la creació d'empreses, els negocis internacionals, la direcció de nous projectes o els negocis digitals.

El director acadèmic del programa Executive MBA de la UOC, Ramon González Cambray, explica que han incorporat aspectes clau de transformació digital en l'empresa i que «es treballa i aprofundeix en elements relacionats amb el canvi profund que s'ha produït en la manera d'entendre i conceptualitzar el negoci en un entorn global».

A més, González Cambray destaca altres punts forts del màster, com la possibilitat de triar entre tres especialitats diferents, que permeten adaptar el programa a les necessitats professionals de cada participant; la utilització del mètode del cas com a element central de l'aprenentatge basat en la pràctica (learning by doing) en totes les assignatures; un enfocament pràctic i professionalitzador orientat a l'aplicabilitat de les competències adquirides; la mentoria d'un expert o experta al llarg d'un procés d'executive coaching; la realització de sessions síncrones interactives amb professionals de reconeguda expertesa; la utilització de simuladors de negoci (business games) de caràcter estratègic i competitiu, i la MBA Business Week, una setmana presencial celebrada a Barcelona en què es potencien i desenvolupen les habilitats directives.

Per la seva banda, el sotsdirector de programes emergents dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, el doctor Enric Serradell, explica que la consolidació d'aquesta posició no seria possible sense un equip extraordinari de professorat molt expert i amb una llarga trajectòria professional. I afegeix: «Els programes d'MBA estan reconeguts mundialment per la gran aplicabilitat a la direcció d'empreses de qualsevol sector i mida.» A l'hora de dissenyar-ne els continguts s'ha tingut en compte l'orientació professional i s'ha incorporat el disseny basat en competències, «de manera que es garanteixi un gran nivell de flexibilitat en l'adquisició de coneixements i habilitats directives, elements que, en definitiva, atorguen un alt grau d'ocupabilitat als nostres graduats», explica Serradell.

Així, habilitats com la negociació o l'orientació al client i a resultats, o aspectes com la intel·ligència emocional, la creativitat o la gestió del canvi, s'incorporen i vinculen a totes les assignatures del programa, i «donen com a resultat un programa molt valorat per graduats i empreses», conclou.

Una vintena d'estudiants cursen un dels programes de l'Executive MBA de la UOC. Pel que fa al perfil, el 78% té un màster cursat anteriorment, el 25% són directors o directores generals d'empreses, i un altre 25%, directors o directores de departament. El sou que cobren de mitjana un cop acabat l'MBA és de 8.000 euros mensuals.