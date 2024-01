Polítiques anticontaminació a les ciutats: peatges o etiquetes?

A partir de l'1 de gener, 50.000 vehicles tindran restringit l'accés a la zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona, que implica pràcticament tota la ciutat, excepte la Zona Franca i els barris de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, i part de quatre municipis limítrofs. En total, serà una àrea de 95 quilòmetres quadrats a la qual els vehicles catalogats com a contaminants no podran entrar els dies feiners entre les 7.00 i les 20.00 hores, tret que es vulguin exposar a rebre multes que aniran de 200 a 1.800 euros. Es tracta de la mesura amb què l'Ajuntament de Barcelona espera reduir un 15% les emissions de diòxid de nitrogen i contribuir a millorar la qualitat de l'aire afrontant un problema de salut pública: només l'any passat, la contaminació va provocar 351 morts prematures segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

D'aquesta manera, la ciutat se suma a altres grans urbs on fa poc s'han posat en marxa ZBE, fet que comporta delimitar una àrea amb restriccions al trànsit per a vehicles dièsel i gasolina. És el cas de Madrid Central, que segons l'informe elaborat per la federació d'associacions ecologistes europees Transport and Environment, ha aconseguit una reducció del diòxid de nitrogen del 32% en l'àrea afectada, amb la qual cosa és la ZBE més eficient de la Unió Europea (UE). El mateix informe afirma que ja són més de 250 les ciutats de la UE que han introduït o endurit les ZBE.

No obstant això, hi ha altres alternatives que podrien ser encara més efectives, especialment en llocs com Barcelona, que amb gairebé 6.000 cotxes per quilòmetre quadrat, és la ciutat europea amb més densitat de vehicles. «Les dues opcions principals són establir una mesura que funcioni via quantitat, com les zones de baixes emissions, o implantar una mesura per preus basada en peatges de congestió. I quan compares aquests dos tipus de mesures, el darrer soluciona més problemes», assenyala Ricardo Flores-Fillol, professor del màster de Ciutat i Urbanisme de la UOC.

Segons explica Flores-Fillol, si tenim en compte la valoració que fa l'usuari seguint el criteri de l'eficiència, l'avantatge d'un mecanisme que funcioni via preus respecte a un altre que ho faci via quantitat és que en el primer és la gent que valora més accedir a la ciutat en hores punta la que realment ho farà. «Per contra, la mesura basada en zones de baixes emissions és indiscriminada en el sentit que el que restringeix és l'accés d'un tipus de cotxe sense tenir en compte la valoració de l'usuari. És possible que una persona tingui moltíssim interès a accedir perquè té una reunió molt important i no pugui entrar, i en canvi una altra a qui potser li és indiferent, com que té la possibilitat de fer-ho, entra», assenyala.

D'altra banda, si es compara l'efecte potencialment regressiu de les dues mesures, segons l'opinió de Flores-Fillol la ZBE perjudica més les persones amb rendes més baixes, encara que a primer cop d'ull no es percebi així. «Quan es parla de peatges, la idea immediata és que perjudiquen les persones amb menys possibilitats econòmiques. Però la realitat és la contrària: la gent que no podrà accedir a una zona de baixes emissions és la que té cotxes antics, que sol ser precisament la gent amb una renda més baixa. En canvi, el peatge, que en ciutats on ja funciona té imports baixos d'un o dos euros, no és regressiu, o com a mínim no ho és tant, perquè, com que elimina o redueix els embussos, permet un estalvi en gasolina. I a això s'hi suma que el peatge recapta, per la qual cosa es pot invertir en millores per al transport públic o en la baixada del preu d'aquest servei», afirma el professor.

En el que totes dues mesures poden tenir els mateixos resultats és en criteris d'efectivitat, sobretot si la zona de baixes emissions és molt restrictiva i a la ciutat hi ha una gran quantitat de vehicles contaminants. Però aquest pla només resol una de les tres dimensions de l'economia del transport. «El problema és que les zones de baixes emissions no tenen en compte l'eficiència ni la regressivitat. El peatge, en canvi, pot tenir la mateixa efectivitat i, al mateix temps, ser una mesura més justa socialment i més eficient», explica Ricardo Flores-Fillol.