El professor col·laborador de la UOC Jesús Alonso-Zarate acaba de guanyar el premi Joves Investigadors 2019, de la Reial Acadèmia Espanyola d'Enginyeria (RAI). Durant la cerimònia de lliurament, el guanyador va agrair aquest guardó i va explicar les principals claus de la seva carrera.

La setmana passada, Jesús Alonso-Zarate va recollir un dels reconeixements més importants de la seva carrera professional fins al moment. En una cerimònia que es va celebrar a Madrid, la RAI li va lliurar el premi Joves Investigadors 2019.

«Quan vaig saber que havia estat guardonat amb el premi, vaig fer un exercici minuciós d'autoanàlisi i retrospectiva per a intentar entendre per què me l'havien atorgat i sobre quins valors havia construït la meva carrera. Les principals claus són l'esforç, el sacrifici, l'orientació cap als resultats, la recerca de l'excel·lència i el fet de moure'm amb gràcia en l'art del treball en xarxa (networking)», explica.

El jurat va mencionar la seva contribució al coneixement en l'àmbit de l'internet de les coses (IoT) per les més de 150 publicacions tècniques fins ara, el lideratge dels projectes R+D tant en el pla nacional com en l'europeu, i les contribucions a la transferència de tecnologia. A més, va destacar la seva projecció internacional per les ponències i les col·laboracions en taules rodones sobre tecnologia i innovació en les quals ha participat durant la seva carrera professional.

Investigador del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) i doctor enginyer de Telecomunicacions, el nostre professor col·laborador també ha completat la seva formació amb un màster d'administració i direcció d'empreses. És el responsable del Departament de Comunicacions Màquina a Màquina (M2M) des de l'any 2013, en el qual lidera diversos projectes en l'àmbit de la tecnologia IoT i 5G. Actualment també és el coordinador del projecte europeu 5GCroCo, finançat per la Comissió Europea mitjançant el programa Horitzó 2020. Aquest projecte, en què participa la indústria europea de les telecomunicacions i de l'automoció, disposa d'un pressupost de 17 milions d'euros destinat a fer proves pilot 5G per a l'aplicació del cotxe cooperatiu, connectat i autònom.