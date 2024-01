El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona per mitjà de Barcelona Activa i la UOC, en col·laboració amb la Fundació Mobile World Capital Barcelona, han organitzat la primera edició del Congrés de Competències Digitals al Cibernàrium amb l'objectiu de promoure la participació activa de la ciutadania en la societat digital.

La Generalitat de Catalunya ha presentat la nova estructura i els continguts de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), en el marc de la primera edició del Congrés de Competències Digitals. Aquest llançament ha coincidit amb el 10è. aniversari d'aquest sistema d'acreditació impulsat pel Govern.

La directora general de Societat Digital del Govern de la Generalitat, Joana Barbany, ha inaugurat el Congrés i ha destacat que l'ACTIC és «una eina clau per a aconseguir una ciutadania digital apoderada, compromesa i competent en la construcció d'una societat digital més justa i equilibrada en benefici del benestar de tothom».

Barbany ha ressaltat que «molt abans que a molts llocs es comencés a parlar de competències digitals, a Catalunya ja teníem una acreditació competencial amb vocació transversal». «Crec que hem d'explicar això amb orgull i fer valer aquesta experiència», ha afegit.

L'ACTIC és un instrument que garanteix l'acreditació de competències digitals en els processos de selecció de personal que es fan tant a l'Administració pública com a les empreses privades. Ofereix una referència homologable de la competència digital i permet que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui demostrar els seus coneixements, habilitats i actituds en el món de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Després de 10 anys de funcionament, l'ACTIC té una xarxa de gairebé 400 centres col·laboradors repartits arreu del territori, s'han certificat més de 68.000 persones i s'han fet més de 100.000 proves d'avaluació.

Per la seva banda, el comissionat d'Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona, Michael Donaldson, ha destacat que «ser competent digitalment avui dia s'està convertint en un mecanisme d'inclusió social». També ha fet menció al recent 20è. aniversari del Cibernàrium de Barcelona Activa, gràcies al qual s'ha normalitzat un concepte de divulgació i formació tecnològica per a tothom oberta i inclusiva que fa 20 anys no existia.

Des de Barcelona Activa s'ha presentat el Mapa de competències digitals, que s'utilitzarà per a definir els itineraris formatius en l'àmbit de les TIC que oferirà el Cibernàrium durant els propers anys. Aquest mapa s'ha desenvolupat a partir del Marc europeu de competències digitals per als ciutadans (DigComp) i del model competencial de l'ACTIC, i, per tant, la formació que s'ofereixi a Barcelona Activa estarà en consonància amb l'acreditació.

La UOC ha participat activament en el disseny dels nous continguts de les proves de l'ACTIC i del seu mapa competencial. «El mapa permetrà diagnosticar el nivell de competència digital que té el ciutadà o la ciutadana; saber on es troba, és a dir, què té i què li falta per a esdevenir ciutadà digital, i proposar itineraris formatius adaptats al seu grau de coneixement, interessos o necessitats», explica la directora del programa de Competències Digitals de la UOC, Montse Guitert.